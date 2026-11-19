Caru’ cu Bere nu este doar cea mai faimoasă berărie-restaurant din București, deschisă în 1879, care trăiește și azi în clădirea monument istoric în stil neogotic din Centrul Vechi.

Dincolo de imaginea unui restaurant celebru, istoria Carului cu Bere vorbește despre dezvoltarea Bucureștiului, arhitectură, comerț, gastronomie și despre oamenii care au făcut din acest loc un reper al vieții culturale bucureștene.

Este un veritabil templu al vieții boeme încă de acum aproape 150 de ani și până astăzi.

În istoria celui mai vechi și mai iubit palat al berii din București există un episod prea puțin cunoscut.

Citește, pe B365.ro, cum a ajuns să aleagă între viață și onoare unul dintre fondatorii stabilimentului.