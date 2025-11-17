Impozitele pe proprietate și mașini vor crește de la anul, anunță premierul Ilie Bolojan. Parlamentul, așteptat să adopte marți pachetul fiscal cu noile taxe locale

Premierul Ilie Bolojan a anunțat luni că s-a convenit ca Parlamentul să adopte marți, 18 noiembrie, în ședință comună, pachetul fiscal care cuprinde taxele locale, eliminând doar prevederile declarate neconstituționale, respectiv cele legate de testele poligraf pentru angajații de la ANAF. Adoptarea acestui proiect de lege va face ca de anul viitor impozitele pe proprietate la persoanele fizice, la mașini, să fie majorate, a spus premierul.

Premierul a făcut acest anunț la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România.

„Sper că mâine Parlamentul, în ședință comună, închide și pachetul fiscal care cuprinde taxele locale; Am convenit ca mâine, în ședință comună, să închidem acest pachet, scoțând din el articolele care au fost declarate de către Curtea Constituțională în neregulă – e vorba de cele legate de testele poligraf pentru angajații de la ANAF, deși, fie vorba între noi, n-ar fi fost rău să fie testați o bună parte dintre ei, având în vedere ”bolile” ANAF-ului destul de extinse – dar în afară de aceste anulări, toate celelalte articole vor rămâne așa cum sunt ca să nu mai avem complicații din nou de a verifica constituționalitatea; și scăzând termenele, pentru că va trebui să mai venim cu niște modificări, sper că această prevedere va face ca de anul viitor impozitele pe proprietate la persoanele fizice, la mașini, să fie majorate”, a declarat Ilie Bolojan la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România.

Premierul a subliniat că statul are nevoie de colectarea acestor taxe pentru a reduce gap-ul de TVA.

„În toate calculele legate de deficit, aceste aspecte sunt vitale, sunt trecute acolo și nu vor putea fi evitate. De asemenea, deci trebuie să ne încasăm aceste taxe, cele ale statului principal, să ne reducem gap-ul de TVA, unde avem probleme destul de serioase, dar în acest pachet fiscal se mai închid niște portițe la insolvențe și la alte posibilități de eșalonări și de optimizări – citiți cu ghilimele de rigoare”, a afirmat premierul.



Pachetul fiscal cu noile taxele locale este unul dintre cele 5 proiecte de legi pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în data de 1 septembrie 2025 în Parlament.



Curtea Constituțională a declarat ulterior ca neconstituționale trei articole din acest proiect de lege. Cele trei articole se referă la folosirea testelor poligraf în cazurile în care există suspiciuni privind abateri de la integritate a angajaților dintre trei instituții ale statului.

Proiectul de lege prevede creșterea valorii impozabile a locuințelor și terenurilor deținute de persoane fizice, un capital minim necesar de 500 de lei pentru societățile cu răspundere limitata (SRL) care au o cifră de afaceri nete de 400.000 de lei, creșterea bazei de calcul a CASS la 72 de salarii minime brute pe țară pentru veniturile din activități independente și multe alte schimbări pentru firme și persoane fizice.