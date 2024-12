Impresionate de problema mamelor minore din România, 5 adolescente au creat o aplicație pentru educație sexuală: „Tinerii au nevoie de informații clare despre prevenție și consimțământ”

Cinci fete din clasa a 9-a din Bacău au dezvoltat o aplicație destinată educației sexuale pentru adolescenți. Prin intermediul platformei TeenTalk, tinerii vor putea obține informații despre bolile cu transmitere sexuală, sfaturi pentru mamele adolescente sau pot pune întrebări, în condiții de anonimitate, despre orice subiect legat de sexualitate.

HotNews a stat de vorbă cu adolescentele dar și cu profesoara lor de informatică despre proiectul TeenTalk, care a fost premiat recent la un concurs internațional, Technovation Girls.

„Tehnologia poate face educația sexuală mai interactivă și accesibilă”, spune Briana, una dintre cele cinci fete.

La început de 2024, Salvați Copiii România a lansat campania „Vrem educație sexuală în școli”, alături de o serie de statistici îngrijorătoare. La vârsta de 15 ani, 1 din 4 băieți români și 1 din 7 fete au declarat că au avut contact sexual, iar 1 din 4 adolescenți care fac sex nu folosesc metode de protecție. La nivelul Uniunii Europene, aproape jumătate din nașterile la mame sub 15 ani (45%) se înregistrează în România.

La polul opus, arată datele furnizate de ONG, societățile care au introdus această materie în școli de multă vreme, cum ar fi Danemarca, înregistrează una dintre cele mai scăzute rate a nașterilor la adolescente între 15 și 19 ani, de peste 8 ori mai mică decât cea a adolescentelor din România.

În societatea noastră, subiectul educației sexuale în școli rămâne unul controversat, chiar dacă, în urma unui studiu făcut în 2022, peste 70% dintre români ar fi de acord cu predarea acestei materii în unitățile de învățământ.

Disciplina „Educația pentru sănătate” este predată la nivel opțional, atât în generală, cât și la liceu. Conform Școala 9, doar 150.000 de elevi de la clasa I până la clasa a XII-a (dintr-un total de peste 2 milioane) fac opționalul de educație pentru sănătate, ceea ce înseamnă aproximativ 170 de școli gimnaziale de mărime medie, explică publicația de educație.

Foarte mulți tineri își doresc să fie informați și să aibă acces la educație sexuală, așa cum afirmă și Consiliul Național al Elevilor. Cei care reprezintă interesele elevilor din România au precizat într-un comunicat importanța acestei materii, atât pentru prevenirea sarcinilor nedorite și a bolilor cu transmitere sexuală, promovarea relațiilor sănătoase și bazate pe respect reciproc, cât și pentru combaterea violenței sexuale, dar și sprijinirea dezvoltării emoționale și psihologie a elevilor.

Medeea Medvedev, Yarina Albescu, Briana Stoica, Ioana-Rucsandra Manolache și Teodora Sandu, cinci adolescente de 16 ani, eleve la Colegiul Național „Ferdinand I” din Bacău, sub îndrumarea profesoarei de informatică și TIC Ana Întuneric, au studiat fenomenul mamelor minore de la noi din țară. Ele au constatat lipsa educației sexuale din școli, și au hotărât să se dedice acestei cauze și să dezvolte o platformă educațională care să vină în ajutorul tinerilor români.

Echipa MYBIT, câștigătoare în cadrul competiției globale Technovation Girls

Proiectul realizat de echipa MYBIT a câștigat titlul de „Europe Regional Winner”.

Technovation Girls reprezintă un program internațional gratuit, care are loc an de an, unde sute de eleve din întreaga lume, cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani, se înscriu pentru a învăța să dezvolte aplicații pentru mobil care abordează problemele din lumea reală, de la educație și sănătate, la pace, sărăcie sau mediul înconjurător.

Sezonul trecut, 1000 fete din România s-au alăturat celor aproape 11.000 de fete și 8.000 de mentori din peste 69 de țări care au beneficiat de acest program educațional. Susținute de mentorii și ambasadorii din întreaga lume, participantele au dezvoltat aplicații mobile care abordează probleme din comunitate, precum schimbările climatice sau bullying, așa cum apare notat pe Technovation Girls România, program susținut de Asociația Adfaber.

La ediția din 2024 au participat și 9 echipe din România, formate din câte 5 fete. Dintre acestea, echipa MYBIT (acronim format din numele tinerelor din Bacău) de la divizia Senior, a realizat TeenTalk, o platformă destinată educației sexuale și sprijinirii mamelor minore. Proiectul lor a fost apreciat internațional și echipa a câștigat titlul de Europe Regional Winner.

Cu ajutorul platformei Thunkable, ele au dezvoltat o aplicație care pune bazele acestei materii, atât prin furnizarea de informații cu privire la bolile cu transmitere sexuală, dar și prin sfaturi practice, cât și implementarea unui asistent AI care răspunde la întrebări din domeniu.

Aplicația este dezvoltată la stadiul de prototip și nu este disponibilă publicului larg, din lipsă de fonduri. „Plănuim, când facem rost de fondurile necesare, să o lansăm pe App Store și Google Play pentru toți utilizatorii de iPhone și Samsung”, spun elevele, care au planuri mari pentru proiectul lor.

„Educația sexuală este o temă care poate influența considerabil viețile adolescenților”

Educatie sexuala in scoli, Foto: Freepik

Echipa MYBIT a fost coordonată de profesoara de informatică Ana Întuneric.

Briana Stoica, una dintre tinerele din echipă, a povestit cum a început totul, în decembrie 2023: „Ne-am așezat la masă, cinci adolescente cu viziuni și opinii diferite, și am reușit să ne concentrăm asupra uneia dintre cele mai mari probleme ale României: educația sexuală și numărul alarmant de mame minore”, spune ea.

Fetele au făcut și un video de prezentare al proiectului, unde vorbesc atât despre fenomenul mamelor minore din societatea noastră, cât și despre noua generație și importanța accesului la informații despre educația sexuală. Au lucrat la proiect timp de trei luni de zile.

„Aplicația este importantă deoarece abordează direct problemele care afectează generația noastră, o generație care crește într-un mediu digital, dar care încă se confruntă cu bariere sociale. Într-o lume în care suntem expuși la informații contradictorii și adesea incorecte, lipsa educației sexuale și a informațiilor corecte despre sănătate sexuală lasă mulți adolescenți vulnerabili în fața riscurilor”, adaugă eleva.

Briana punctează și cum educația sexuală este o temă cu un impact semnificativ, care poate influența considerabil viețile adolescenților. „Informarea insuficientă, într-o perioadă în care întrebările primează, poate avea efecte nedorite. Noi suntem de părere că integrarea orelor de educație sexuală în programa școlară este necesară, întrucât o societate mai informată face decizii mai bune.”

„Am colaborat cu specialiști și am verificat constant surse oficiale”

Elevele au dezvoltat aplicația cu ajutorul platformei Thunkable, iar design-ul a fost creat în ProCreate. TeenTalk este structurată în 4 secțiuni:

Boli – Oferă informații detaliate despre 12 boli cu transmitere sexuală, preluate de la specialiști și surse sigure, pentru a ajuta utilizatorii să înțeleagă riscurile și metodele de prevenire.

– Oferă informații detaliate despre 12 boli cu transmitere sexuală, preluate de la specialiști și surse sigure, pentru a ajuta utilizatorii să înțeleagă riscurile și metodele de prevenire. Mame tinere – Această secțiune are două categorii: „Centre pentru mamele adolescente” care include locațiile centrelor din România ce sprijină adolescentele în situații dificile și „Sfaturi”, cae oferă recomandări pentru tinerelele care se confruntă cu provocări legate de maternitate.

– Această secțiune are două categorii: „Centre pentru mamele adolescente” care include locațiile centrelor din România ce sprijină adolescentele în situații dificile și „Sfaturi”, cae oferă recomandări pentru tinerelele care se confruntă cu provocări legate de maternitate. Povești scurte – Conține animații care ilustrează povești reale ale unor tinere ce au trăit consecințele unei vieți sexuale iresponsabile, create cu ajutorul programului Vyond, pentru a oferi lecții valoroase din experiențele lor.

– Conține animații care ilustrează povești reale ale unor tinere ce au trăit consecințele unei vieți sexuale iresponsabile, create cu ajutorul programului Vyond, pentru a oferi lecții valoroase din experiențele lor. AI Assistant – Oferă utilizatorilor un loc sigur și anonim unde pot adresa orice întrebare legată de sexualitate și educație, servind ca un prieten virtual care răspunde cu informații utile și sprijin.

„Pentru a ne asigura că informațiile sunt corecte și actualizate, am colaborat cu specialiști și am verificat constant surse oficiale și ghiduri medicale. De asemenea, actualizăm aplicația pe baza feedback-ului și a noilor cercetări în domeniu”, explică Briana, care mai spune că aplicația nu este momentan disponibil publicului larg, din cauza lipsei de fonduri, pe care fetele speră să le obțină de la sponsori.

Eleva mărturisește că echipa își dorește ca aplicația TeenTalk să să sprijine informarea unei societăți încă reticente în fața stigmatizării, iar pe viitor plănuiesc să o facă disponibilă și în engleză, pentru a atrage un public cât mai larg.

„Tinerii sunt dornici să se informeze”

Generația Z, FOTO: Oleksii Donenko / Alamy / Alamy / Profimedia

Timp de șase luni, cât au fost implicate în concurs, tinerele au explorat lumea tehnologiei și au învățat să lucreze în echipă. Au fost susținute de familie și au apelat pentru feedback atât la colegi, cât și la părinți și profesori. „Rezolvarea unei astfel de probleme sensibile la adolescenți necesită răbdare, dedicare și multă energie. Voi, ca echipă, le aveți pe toate”, menționează Briana feedback-ul pe care l-au primit de la un jurat din Toronto.

Eleva spune că generația lor este foarte interesată de subiectul educației sexuale, iar lipsa unei informări adecvate este o problemă reală. „Înainte de a ne opri la această temă, am citit studii de caz pentru a înțelege mai bine situația din România. Discuțiile cu colegii noștri ne-au confirmat faptul că mulți nu au beneficiat de ghidare adecvată, nici din partea familiei, nici din partea școlii. Din această cauză, tinerii sunt dornici să se informeze, pentru a evita situațiile neplăcute și a lua decizii responsabile”, adaugă ea.

Profesoara Ana Întuneric vorbește despre cum consideră relevantă educația sexuală în școlile din România, atâta vreme cât este abordată corect din punct de vedere emoțional, moral și fizic. „Profesorii sunt deschiși, dar cred că acest subiect trebuie abordat de către persoane specializate (profesori de biologie, medici școlari, psihologi școlari).”

Briana consideră că generația ei întâmpină multe obstacole legate de educația sexuală, atât în școli, unde tema este ignorată sau tratată superficial, cât și acasă, unde mulți părinți evită să vorbească despre asta, deoarece o consideră tabu. „În societate, discuțiile despre sexualitate sunt privite cu jenă, ceea ce ne poate descuraja să cerem ajutor. Astfel, rămânem vulnerabili în fața riscurilor care ar putea fi prevenite printr-o educație mai bună”, subliniază adolescenta.

„Părinții sunt primii de la care învățăm și care ne influențează deciziile”

În lucrul la proiect, elevele au vorbit cu medici ginecologi care le-au oferit informații și site-uri de încredere de unde se pot informa corect. Briana povestește cum fiecare tânără din echipă a început și prin a avea discuții cu proprii părinți.

„Fiecare dintre noi a început o conversație mai confortabilă sau mai puțin confortabilă cu părinții. Am început mai întâi cu câteva întrebări despre educație sexuală, la modul general, ca mai apoi să întrebăm sau să aflăm ceea ce ne doream să înțelegem. Toți au fost alături de noi, ceea ce ne-a dat mult mai mult curaj și încredere. Părinții adolescenților ar trebui să poarte o discuție despre educația sexuală cu copiii lor, deoarece părinții sunt primii de la care învățăm și care ne influențează deciziile.”

Briana Stoica vorbește despre cum e important ca adulții să înțeleagă noua generație și cum ea se confruntă cu provocări diferite.

„Avem acces constant la informații prin internet și rețele sociale, dar și riscuri de dezinformare și presiune socială. Suntem mai deschiși să discutăm despre subiecte tabu, precum sexualitatea și sănătatea mentală. Ar fi important ca adulții să fie mai înțelegători și să ne sprijine în adaptarea la aceste noi realități”, crede ea.

„Educația sexuală ar trebui să ne ofere informații clare despre prevenție și consimțământ”

Eleva spune că tehnologia poate face educația sexuală mai interactivă și accesibilă. I-ar plăcea ca profesorii să le accepte platforma creată special pentru adolescenți. Informarea corectă, continuă Briana, vine atât de la materia asta prezentă în școli, cât și de la deschiderea părinților de a purta discuții oneste cu copiii lor.

„Din punctul nostru de vedere, educația sexuală ar trebui să ne ofere informații clare despre prevenție și consimțământ. Adolescenții au nevoie de ore deschise și bine structurate, care să ii pregătească pentru viață și să reducă riscurile asociate lipsei de informație.

Subiectele cel mai puțin discutate, dar esențiale în educația sexuală, sunt consimțământul, sănătatea mentală legată de sexualitate și diversitatea sexuală. Aceste teme sunt fundamentale pentru relații sănătoase și prevenirea abuzurilor”, încheie tânăra.