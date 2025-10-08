Împușcături în Bruxelles, lângă una dintre cele mai importante gări. Mai multe victime

Patru persoane au fost rănite într-un incident armat petrecut marți noaptea târziu pe Boulevard du Midi din Bruxelles, două victime fiind în stare critică, potrivit purtătorului de cuvânt al poliției, Ilse Van de Keere, scrie publicația Brussells Times.

Incidentul a avut loc cu puțin timp înainte de miezul nopții. Mai multe patrule de poliție au fost trimise la fața locului imediat după împușcături, relatează Agenția de știri Belga.

Pentru a securiza zona și a facilita atât operațiunile de salvare, cât și anchetele, poliția a stabilit trei perimetre de siguranță în jurul locului.

„Ofițerii noștri au intervenit la un incident care a implicat împușcături pe Boulevard du Midi. Mai multe patrule au fost trimise la fața locului”, a declarat Van de Keere.

Una dintre cele mai importante gări ale orașului

Bruxelles-Midi este una dintre cele mai frecventate gări ale capitalei belgiene. Aici ajung o mare parte din pasagerii avioanelor care aterizează pe aeroportul Charleroi și care vin cu autocarele, din aceeași gară pleacă și eurotrenurile spre Londra și spre Paris. Pe Charleroi aterizează toate avioanele low-cost din România.

Bruxelles este în ultima vreme scena mai multor incidente cu arme, în special în zona apropiată Gării Midi, Anderlecht.