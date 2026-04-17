În 20 de școli din Republica Moldova, copiii învață încă în „limba moldovenească”. Chișinăul insistă să se treacă la limba română

Chișinăul insistă, pentru prima dată, ca în toate instituțiile de învățământ din regiunea transnistreană să fie introdusă studierea în limba română, cu grafie latină, în loc de limba „moldovenească”, în grafie chirilică. Aceasta este o moștenire din perioada fostei URSS, care se aplică în continuare în toate școlile subordonate administrației separatiste din stânga Nistrului. Propunerea a fost discutată în cadrul întrevederii de joi, 16 aprilie, între reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului, însă a fost respinsă de cei din urmă.



Măsura, care ar urma să între în vigoare din 1 septembrie 2026, este prezentată de vicepremierul pentru Reintegrare, negociatorul politic din partea Chișinăului, Valeriu Chiveri, drept o revenire la „starea de normalitate” și la învățământul în limba maternă.



„Am venit cu inițiativa de a extinde limba română și în școlile cu predare în limba “moldovenească”, în baza grafie chirilice. Este o inițiativa, care s-a pornit de la ideea, sau a fost inspirată din mai multe mesaje ale părinților și ale pedagogilor din aceste școli, care au solicitat intervenția noastră, pentru a trece școlile la predare în limba română. Este un drept al copiiilor și al elevilor să studieze în limba maternă, fapt care le-ar oferi mai multe oportunități educaționale și profesionale pe viitor”, a declarat anterior Valeriu Chiveri, în cadrul unei emisiuni.



În replică, așa-numitul ministru de externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, a respins ideea, afirmând că administrația de facto din regiune nu poate obliga copiii să treacă la alfabetul latin. El a insistat că alegerea limbii de studiu trebuie să aparțină elevilor și părinților și a avertizat că impunerea unor astfel de măsuri ar putea genera tensiuni suplimentare.

120 de școli în limba rusă și 20 în limba moldovenească

Disputa are loc pe fondul unui conflict mai vechi legat de sistemul de învățământ din regiune. În Transnistria funcționează, în paralel, școli care utilizează programa și grafia chirilică, conform standardelor locale, și opt instituții de învățământ cu predare în limba română și grafie latină, subordonate Chișinăului. Acestea din urmă s-au confruntat de-a lungul anilor cu presiuni administrative și dificultăți logistice.

Regiunea transnistreană, controlată de autorități separatiste susținute de Rusia după războiul din 1992, nu este recunoscută internațional. Republica Moldova consideră teritoriul parte integrantă a statului și încearcă, inclusiv prin politici educaționale, să mențină legături instituționale cu populația din stânga Nistrului. Conform datelor statistice ale regiunii, pe malul stâng al Nistrului funcționează în total peste 150 de școli. Dintre acestea 120 de școli sunt cu predare în limba rusă, 20 de școli – cu predare în limba „moldovenească”, în grafie chirilică, așa cum a fost în perioada Uniunii Sovietice, 10 școli – cu predare mixtă rusă și „moldovenească” și trei cu predare în limba ucraineană. De asemenea, în regiune sunt opt școli cu predare în limba română, care sunt subordonate direct Ministerului Educației de la Chișinău. Anterior, Hotnews.ro a scris despre faptul că grădinițele și școlile din Transnistria au fost obligate să predea istoria „poporului transnistrean”, printr-o decizie luată zilele trecute de liderul regiunii separatiste Vadim Krasnoselski.