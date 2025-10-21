În ce alte localități mai au loc alegeri pe 7 decembrie / Ce spune Marcel Ciolacu despre o candidatură la Buzău

Nu doar în București vor fi organizate alegeri locale parțiale pe 7 decembrie, ci și în alte 11 localități din țară, acolo unde postul de primar sau cel de președinte al Consiliului Județean (CJ) au rămas vacante, fie pentru că primarul a demisionat, și-a pierdut mandatul sau a decedat.

Pe 7 decembrie nu vor ieși doar bucureștenii la vot, ci și locuitorii din 10 comune și din județul Buzău, unde funcția de președinte al Consiliului Județean a rămas vacantă după ce Lucian Romașcanu a fost numit membru al Curții Europene de Conturi.

La finalul lunii iulie, președintele PSD Buzău, deputatul Romeo Lungu, a declarat pentru Agerpres, că există discuții ca fostul lider PSD, Marcel Ciolacu, să candideze la Consiliul Județean.

Liderii coaliției au decis că alegerile locale parțiale vor fi organizate pe 7 decembrie, iar Hotărârea de Guvern care va oficializa decizia urmează să fie adoptată în ședința Executivului de joi.

Când va fi luată o decizie în privința candidaturii lui Ciolacu la CJ Buzău

Contactat marți de HotNews în legătură cu posibila sa candidatură, Marcel Ciolacu a spus că decizia va fi luată vineri, când va avea loc o conferință județeană a organizației PSD Buzău.

Pe de altă parte, surse politice au declarat pentru HotNews că Marcel Ciolacu va fi candidatul la președinția Consiliului Județean.

Deși Ciolacu va fi candidatul nominalizat, nu există nicio decizie finală până acum, pentru că se așteaptă Hotărârea de Guvern privind organizarea alegerilor: „Se poate întâmpla orice până atunci”.

Unde se vor mai ține alegeri

Celelalte localități în care vor fi organizate alegeri locale parțiale pentru funcția de primar sunt: