În ce cheie interpretează un politolog ultimele declarații ale lui Nicușor Dan: „Și-a dat seama”

Stelian Tănase, politolog și scriitor, a comentat cea mai recentă conferință de presă a lui Nicușor Dan și consideră că președintele „și-a dat seama de erorile pe care le-a făcut” în deciziile luate.

Politologul a spus, miercuri seară, la B1 TV, că l-a „înduioșat” conferința susținută de șeful statului în ziua precedentă, după ce a participat la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor UE acreditați în România.

„Am văzut ultima lui conferință de presă, m-a înduioșat. Este, evident, un om înfrânt. Este un om care și-a dat seama de erorile pe care le-a făcut. Când ești președinte, nu te amesteci în tot felul de jocuri de culise și intrigi de partid”, a declarat Stelian Tănase.

„Generatorul cel mai mare al acestei crize”

Stelian Tănase l-a descris pe Nicușor Dan drept „generatorul cel mai mare al acestei crize pe care o trăim”.

„El a generat toți pașii ăștia. Gândiți-vă că n-a spus o dată, în timpul crizei, Bolojan. Gândiți-vă că tot timpul a dat declarații pozitive față de PSD (…). Parcă era pesedist. Eu chiar am spus (…) că PSD a devenit partid prezidențial, dacă ne luăm după ultimele declarații. Deci Nicușor Dan a greșit foarte mult, dar impresia a fost – și pentru asta am admirat că a avut curaj să iasă la presă să spună – că a înțeles. A înțeles câte greșeli a făcut – și a făcut. Are un talent de a-și face belele singur extraordinar”, a adăugat politologul.

El a fost întrebat și despre mesajul transmis de Nicușor Dan către susținătorii care sunt nemulțumiți acum de activitatea sa.

„Eu, când aud politician că spune că «îmi asum», știu că nu își asumă nimic. E un banc, e o vorbă goală. Cum își asumă? Să ne spună și nouă, cât e dispus să plătească pentru prostiile pe care le-a făcut? Asta cu «îmi asum» nu are nicio valoare și nu e decât o vorbă goală pe care ne-o spun uneori politicienii ca să ne arate nouă ce onești sunt ei, ce bun simț au”, a mai declarat Stelian Tănase.

Declarația lui Nicușor Dan

Întrebat în conferința de marți ce mesaj are pentru susținătorii nemulțumiți, președintele spusese: „Le transmit că sunt un om rațional, și, atunci când un om rațional ia o decizie împotriva unei părți a susținătorilor lui, înseamnă că are un motiv întemeiat”.

„Pentru că, altfel, instinctul tău de politician îți spune să mergi în acord cu ce îți spun susținătorii tăi. Și asta înseamnă că eu, fiind un politician rațional, în opinia mea, evident, și cu responsabilitatea, și cu jurământul pe care l-am depus la învestire, consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună”, mai afirma șeful statului.