În ce serial Netflix celebru ar putea juca Meghan Markle: „Un mare plus sau un mare dezavantaj”

Zvonurile conform cărora Meghan Markle ar fi purtat discuții pentru a se alătura distribuției serialului „The Gentlemen” al lui Guy Ritchie au stârnit numeroase discuții la premiera mondială a celui de-al doilea sezon al serialului Netflix de miercuri, actorul principal Theo James declarând că este „intrigat” de aceste speculații, potrivit Reuters.

În timp ce vedeta din „Breaking Bad”, Giancarlo Esposito, a afirmat că o persoană cu o asemenea notorietate ar putea fi „un mare plus sau un mare dezavantaj”, Hugh Bonneville a respins zvonurile, calificându-le drept „o mișcare de marketing genială”.

„L-am propus pe Keir Starmer pentru rol, dar se pare că nimeni nu s-a arătat interesat”, a glumit actorul din „Downton Abbey”.

Guy Ritchie obișnuiește să ia actori din locuri neașteptate

La sfârșitul lunii august, unele știri o asociau pe Markle cu un rol în sezonul al treilea al serialului polițist, la scurt timp după ce ea și prințul Harry și-au anunțat intenția de a se întoarce în Marea Britanie. Președintele american Donald Trump a afirmat miercuri că este „bucuros” că prințul Harry și familia lui au părăsit Statele Unite și s-au mutat înapoi în Marea Britanie.

Cu toate acestea, știrile ulterioare din presă au sugerat că propunerea a fost abandonată pe fondul unei „reacții negative” la aceste speculații.

Co-scenaristul și producătorul executiv al serialului, Matthew Read, a subliniat că Ritchie are „o tradiție îndelungată de a alege actori din locuri neașteptate”, adăugând că nivelul de interes față de potențialii membri ai distribuției demonstrează cât de atașat a devenit publicul de serial.

După căsătoria cu Prințul Harry în 2018, Markle s-a retras în mare parte din actorie, deși urmează să aibă o apariție de tip cameo în viitoarea comedie Amazon MGM „Close Personal Friends”, alături de Brie Larson și Lily Collins.

Recent, ea a prezentat și serialul de lifestyle „With Love, Meghan” de pe Netflix, prin intermediul căruia și-a lansat brandul „As Ever”, și a apărut în calitate de jurat invitat în emisiunea „MasterChef Australia”.

Ce urmează în noul sezon din „The Gentlemen”

După succesul primului sezon din 2024, sezonul al doilea al serialului „The Gentlemen” revine cu Eddie Horniman, interpretat de James, care încearcă să-și extindă imperiul infracțional la un an după ce a moștenit vasta avere și titlul familiei sale.

James, care a devenit cunoscut datorită rolului său din „Divergent”, a declarat pentru Reuters că noul sezon explorează ce efect pot avea asupra unei persoane „secole de nobilime funciară” și o vastă avere moștenită.

În cel mai recent sezon, filmat în diverse locații, printre care Lacul Maggiore din Italia, Horniman face echipă cu moștenitoarea unui imperiu al drogurilor, Susie Glass, și cu tatăl acesteia, Bobby, interpretat de Ray Winstone, care îl consideră o alegere firească pentru lumea interlopă.

Winstone, actor veteran al filmelor polițiste, a declarat că serialul are rezonanță deoarece estompează granița dintre crima organizată și establishment.

„Cine sunt gangsterii? Sunt oare cu adevărat puștii de pe stradă sau sunt cei din ierarhie, din înalta societate? Pentru că, la urma urmei, cum au ajuns ei acolo? E ca și cum ai întoarce puțin situația”, a spus el.

Sezonul al doilea introduce mai mulți membri noi în distribuție, printre care se numără vedeta din „365 Days”, Michele Morrone, actrița din „The Leopard”, Benedetta Porcaroli, și prezentatoarea de televiziune britanică Maya Jama.

James a glumit spunând că noii veniți trebuiau „pregătiți” înainte de filmări cu privire la stilul neconvențional de regie al lui Ritchie. „Întotdeauna spunem… imaginați-vă că aveți un scenariu și apoi ardeți-l, pentru că nu veți rosti niciodată vreuna dintre replicile acelea”, a spus el.