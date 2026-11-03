În centrul Teheranului a apărut un imens panou cu Donald Trump

Iranul a dezvăluit marți, la Teheran, un panou uriaș prin care îl amenință cu moartea pe Donald Trump, chiar într-o perioadă în care cele două țări afirmă că își intensifică discuțiile pentru a evita o reluare majoră a ostilităților, transmite AFP.

„Îl vom ucide pe Trump”, scrie pe panoul care domină aglomerata piață Enghelab („Revoluție”).

Președintele american – care marți se confruntă cu alegeri dificile în SUA – este prezentat în spatele gratiilor, cu capul plecat.

Iraniană ținând un portret al liderului suprem Mojtaba Khamenei în fața unui enorm banner cu Donald Trump din centrul Teheranului. Foto: ATTA KENARE / AFP / Profimedia

Un alt afiș din apropiere îl înfățișează alături de vicepreședintele său, JD Vance, de emisarul special Steve Witkoff și de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, cu fețele însângerate și costumele sfâșiate, în fața unor steaguri israeliene și americane în zdrențe.

Afișaj anti SUA și Israel din centrul Teheranului, în care apar Trump, Vance, Netanyahu și Witkoff. Foto: ATTA KENARE / AFP / Profimedia

Zeci de persoane s-au adunat în piață în cursul dimineții, fluturând steaguri roșii și purtând pancarte pe care se putea citi: „Va curge sânge”.

Protest contra SUA și Israel în centrul Teheranului. Foto: ATTA KENARE / AFP / Profimedia

Aceștia au cerut răzbunarea pentru liderul suprem, Ali Khamenei, ucis în urma atacurilor americano-israeliene din 28 februarie asupra Teheranului, care au declanșat războiul în Orientul Mijlociu.

De la începutul conflictului, în Teheran au apărut frecvent afișe și panouri care îl ridiculizează pe Donald Trump și promit răzbunare.

În piața animată Tajrish, din nordul capitalei, o expoziție în aer liber a prezentat picturi de acest gen, dintre care una îl înfățișa pe președintele american zăcând la pământ, cu fața însângerată și strivită de un picior. O altă pictură îl înfățișa cu o bombă care îi acoperea fața, aparent o referință la tabloul din 1964 al suprarealistului belgian René Magritte, „Fiul omului”.

În apropiere, a rămas expusă o replică în mărime naturală a unei celule de închisoare în care un actor care îl interpretează pe președintele american își petrece ziua.

Teheranul îl acuză pe Donald Trump că a vizat în mod deliberat obiective civile în timpul războiului, printre care o școală și o ceremonie de nuntă, ucigând zeci de persoane, copii, femei și bărbați.

Panourile publicitare și picturile murale finanțate de stat fac parte integrantă din spațiul public iranian încă de la Revoluția Islamică din 1979.

Acestea servesc la omagierea aliaților, la celebrarea personalităților militare și la transmiterea de mesaje politice către adversari, în special către dușmanii de moarte americani și israelieni.