În China, „etica muncii e din altă galaxie. Asta e cea mai mare problemă pe care o avem”. Antreprenorul român Andrei Dănescu și-a făcut fabrică de roboți în Anglia, cu 120 de milioane dolari finanțări și 180 de angajați

În China, „etica muncii este din altă galaxie”, „oamenii lucrează la un nivel de intensitate și la un volum de muncă mult mai mare” decât în România și în Occident, iar „asta e cea mai mare problemă pe care o avem”, a declarat, într-un interviu acordat StartupCafe.ro, antreprenorul român Andrei Dănescu, co-fondator al companiei de tehnologie Dexory, care face roboți în Anglia, în urma unor investiții de 120 milioane de dolari obținute de la mari investitori.