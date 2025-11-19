În consultare cu Rusia, SUA elaborează în secret un nou plan pentru a pune capăt războiului din Ucraina / Ce conține acesta

Președintele SUA, Donald Trump (dreapta), se întâlnește cu președintele rus Vladimir Putin (stânga), la Baza Elmendorf Richardson, pe 15 august 2025, în Anchorage, Alaska. FOTO: DOD Photo / Alamy / Profimedia

Emisarul lui Putin Kirill Dmitriev și-a exprimat optimismul cu privire la șansele de succes ale acordului, deoarece, spre deosebire de eforturile anterioare, „simțim că poziția Rusiei este cu adevărat ascultată”, scrie site-ul american Axios.

Administrația Trump lucrează în secret, în consultare cu Rusia, la elaborarea unui nou plan pentru încheierea războiului din Ucraina, au declarat oficiali americani și ruși pentru Axios.

Planul american în 28 de puncte este inspirat de eforturile președintelui Donald Trump pentru încheierea unui acord în Gaza. Un înalt oficial rus a declarat pentru Axios că este optimist în privința planului.

Nu este însă clar care va fi reacția Ucrainei și a susținătorilor săi europeni.

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat miercuri o nouă rundă de eforturi de pace, purtând discuții în Turcia, în timp ce secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, și generali americani de rang înalt au sosit la Kiev într-o misiune paralelă din partea administrației Trump pentru a relansa negocierile atât cu Kievul, cât și cu Moscova.

Cele 28 de puncte ale planului dezvăluit de Axios se împart în patru categorii generale, au declarat mai multe surse pentru Axios: pacea în Ucraina, garanții de securitate, securitatea în Europa și relațiile viitoare ale SUA cu Rusia și Ucraina.

Nu se știe cum anume abordează planul probleme controversate, cum ar fi controlul teritorial în estul Ucrainei, unde forțele ruse avansează încet, dar nu controlează tot teritoriul dorit de Kremlin.

„Simțim că poziția Rusiei este cu adevărat ascultată”

Emisarul lui Trump, Steve Witkoff, coordonează elaborarea planului și a discutat pe larg despre acesta cu emisarul rus Kirill Dmitriev, a declarat un oficial american.

Dmitriev a declarat luni într-un interviu acordat Axios că a petrecut trei zile în discuții cu Witkoff și alți membri ai echipei lui Trump, când a fost la Miami în perioada 24-26 octombrie.

Dmitriev și-a exprimat optimismul cu privire la șansele de succes ale acordului, deoarece, spre deosebire de eforturile anterioare, „simțim că poziția Rusiei este cu adevărat ascultată”.

În acest timp, Witkoff urma să se întâlnească miercuri în Turcia cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar este neclar deocamdată dacă va ajunge, au declarat oficiali ucraineni și americani.

Witkoff a discutat planul cu consilierul pentru securitate națională al lui Zelenski, Rustem Umerov, într-o întâlnire care a avut loc la începutul acestei săptămâni în Miami, a confirmat un oficial ucrainean pentru Axios. „Știm că americanii lucrează la ceva”, a spus oficialul ucrainean.

Partea americană este optimistă cu privire la un acord de pace.

„Președintele Trump crede că există o șansă de a pune capăt acestui război fără sens dacă se dă dovadă de flexibilitate”, a declarat un oficial al Casei Albe pentru Axios.

SUA explică ucrainenilor și europenilor „beneficiile” planului

Dmitriev a declarat pentru Axios că ideea de bază era să se ia principiile convenite de Trump și președintele rus Vladimir Putin în Alaska în august și să se elaboreze o propunere „pentru a aborda conflictul din Ucraina, dar și pentru a restabili relațiile dintre SUA și Rusia (și) a răspunde preocupărilor Rusiei în materie de securitate”.

„De fapt, este un cadru mult mai larg, care spune, în esență, «Cum putem aduce, în sfârșit, o securitate durabilă în Europa, nu doar în Ucraina»”, a spus el.

Scopul este de a elabora un document scris în acest sens înainte de următoarea întâlnire dintre Trump și Putin, potrivit lui Dmitriev. Planurile pentru un summit la Budapesta între cei doi lideri rămân în așteptare, deocamdată.

Dmitriev a spus că acest efort nu are nicio legătură cu inițiativa condusă de Marea Britanie de a elabora un plan de pace pentru Ucraina similar celui pentru Gaza, care, potrivit lui, nu are nicio șansă de succes deoarece nu ține cont de pozițiile Rusiei.

Emisarul rus a declarat că partea americană se află în prezent în procesul de a explica „beneficiile” abordării sale actuale ucrainienilor și europenilor.

„Acest lucru se întâmplă pe fondul succeselor suplimentare înregistrate de Rusia pe câmpul de luptă”, a adăugat el, susținând că influența Moscovei este în creștere.

Oficialul american a confirmat că Casa Albă a început să îi informeze pe oficialii europeni despre noul plan.

Oficialul a declarat că administrația Trump consideră că există șanse reale de a obține sprijinul ucrainienilor și al europenilor și a afirmat că planul va fi adaptat pe baza contribuțiilor diferitelor părți.

„Considerăm că momentul este potrivit pentru acest plan. Dar ambele părți trebuie să fie practice și realiste”, a declarat oficialul american.