În direct la TV, Péter Magyar l-a numit pe maghiarul care „a devenit de cinci ori mai bogat în zece ani decât familia regală britanică”. „Portofelul lui Viktor Orbán, nu știe să scrie, nu știe să citească”

Într-un interviu acordat postului public M1, viitorul premier maghiar a făcut mai multe promisiuni către populație și a țintit în direcția unora dintre oamenii lui Viktor Orban. Printre ei și cel mai bogat om de afaceri din Ungaria.

„Partidul Tisza va reprezenta toți maghiarii, atât pe alegătorii Tisza, cât și pe cei ai Fidesz. Fie ca în această țară să domnească ordinea, pacea și siguranța. Guvernul Tisza va lucra pentru pace, vom menține gardul de frontieră. Spre deosebire de Viktor Orbán, nu vom lăsa traficanții de persoane să treacă. Spre deosebire de fiul lui Viktor Orbán, spre deosebire de Gergő Gulyás, Tisza va lucra în mod continuu pentru pace. Un element al programului nostru este menținerea și extinderea reducerii costurilor de utilități, deoarece un milion și jumătate de compatrioți ai noștri folosesc lemne de foc, pentru care nu a existat nicio reducere a costurilor, la fel cum nu a existat nici în cazul taxei de utilizare a sistemului”, a declarat Péter Magyar, potrivit site-ului Index.hu.

Apoi, acesta a lansat un atac la adresa celui mai bogat om de afaceri din Ungaria. „Lőrinc Mészáros, care este omul de paie și portofelul lui Viktor Orbán, nu știe să scrie, nu știe să citească și nici să vorbească prea bine, a devenit de cinci ori mai bogat în zece ani decât familia regală britanică, în timp ce sute de mii de oameni trăiesc în sărăcie extremă”.

Din primar la sat, miliardar în euro

În vârstă de 60 de ani, Mészáros a fost primar al satului Felcsút din partea Fidesz. fiind un apropiat al premierului Viktor Orban. Potrivit Wikipedia, averea sa a început să crească puternic din 2010. În 2013, era pe locul 88 în topul celor mai bogați maghiari, trei ani mai târziu urcase pe locul 31, iar în 2017 era deja pe locul 5, în urma unor numeroase contracte cu statul.

Afacerile sale s-au extins în zona de presă, bănci, vinuri, centrale electrice, iar contractele sale cu statul au continuat să înflorească. „Conform clasamentului Forbes al celor mai bogați 50 de maghiari, Lőrinc Mészáros și-a mărit averea de la 591,3 miliarde la 1.241,8 miliarde de forinți într-un an”, scrie Wikipedia.

În octombrie 2025, Forbes estima că averea acestuia a ajuns la 1749 de miliarde de forinți, adică aproape 5 miliarde de euro, în timp ce alte surse îl creditau cu o avere de circa 4 miliarde de euro.

În 2017, Mészáros afirma că „averea se datorează trei factori: Dumnezeu, norocul și Viktor Orban”, potrivit unui articol din 2019 din Deutsche Welle. Anul trecut, trustul elvețian Ringier, prezent și în România, își vindea publicațiile către o companie controlată de Mészáros.

Achiziții și în România

În 2019, Digi 24 scria, citând presa maghiară, că Mészáros a cumpărat 1000 de hectare de teren arabil în România, iar în 2021, site-ul Profit.ro a scris că una dintre companiile la care acesta era acționar a cumpărat operațiunile Digi în Ungaria.

Acum cinci ani, Forbes estima că averea familiei regale britanice este de 28 de miliarde de dolari (circa 24 de miliarde de euro). Averea familiei britanice este însă una acumulată de-a lungul unei perioade de timp considerabil mai lungi decât cea a omului de afaceri maghiar.