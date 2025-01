În ianuarie am avut o ședință de urgență și am urcat dobânda cheie de la 3,6 la 5,6%. Gazele se scumpiseră cu 27% iar energia electrică cu 75%. Interviu cu Guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Moldovei

La începutul lunii ianuarie, într-o ședință de urgență, care nu figura în calendarul oficial, conducerea Băncii Naționale a Moldovei (BNM) s-a întâlnit și a luat decizia de a mări dobânda cheie de la 3,6% la 5,6%. HotNews.ro a stat de vorbă la Viena cu Guvernatorul Băncii Moldovei, Anca Dragu, despre criza energetică din Republica Moldova, despre mersul economiei și cum se arată a fi 2025.

„Prețul gazelor naturale a crescut cu 27% în decembrie. Iar la electricitate și energie termică scenariile cu care lucram nu indicau mișcări similare. Ele au apărut după o conjunctură legată de relația dintre centrală și Gazprom. Dacă ar fi fost doar creșterea prețurilor la gaze calculele noastre arătau că în 2025 am fi rămas în coridorul de inflație țintit- adică 5% plus sau minus 1,5 puncte procentuale”, spune Anca Dragu.

Poate timp de o lună-două am fi fost puțin deasupra coridorului, puțin peste 6,5, dar ne-am fi întors în țintă. Pe atunci nu consideram că este cazul să intervenim cu creșterea ratei de politică monetară. Eram în decembrie 2024, rememorează ea.

În 3 ianuarie însă, a venit ANRE anunțând o creștere de 75% a energiei electrice și 40% creștere de preț la energia termică. Cum cifrele erau definitive și nu arătau foarte bine, era clar că BNM trebuia să acționeze imediat.

„Așa că pe 10 ianuarie, într-o zi de vineri, am avut această ședință de board, după ce în prealabil am discutat și cu cei de la FMI cu care ne consultăm atunci când avem de luat asemenea decizii. Și am hotărât să urcăm dobânda la 5,6%. Este o creștere semnificativă, așa e. O asemenea decizie nici măcar nu fusese luată în calcul la ședința anterioară de politică monetară”, spune Guvernatorul BNM..

O astfel de înăsprire a politicii monetare poate lăsa urme adânci pe zona de creditare. La dobânzi mari, tinerii amână decizia de a lua credite pentru locuințe sau de consum, iar firmele se gândesc de două ori dacă să se împrumute pentru a face investiții.

Anca Dragu spune că totul va depinde de reacția băncilor. „Suntem în discuții cu băncile, cu care dealtfel avem o colaborare foarte bună. În acest moment, toată lumea așteaptă să vadă reacția agenților economici, a consumatorilor. Băncile nu se angajează să majoreze imediat ratele dobânzilor și sunt în așteptare. Oricum, la o inflație de 5%, o dobândă a băncii centrale de 3,5-6,5% e o rată relativ neutră”, spune Guvernatorul.

Sigur că ne așteptăm ca pentru o perioadă activitatea de creditare să fie ușor încetinită, dar trebuie să identificăm acele resurse care să permită reluarea activității economică, mai adaugă Dragu.

Când vine vorba despre ecnomisire, cetățenii Republicii Moldova preferă economisirea în numerar, lucrurile stând nu foarte diferit de cum e în România. Guvernatorul Băncii Moldovei spune că e vorba mai degrabă de o preferință entru numerar, nu neapărat că nu ar exista încredere în siguranța oferită de bănci. ”Cu cât venitul e mai mic cu atât preferința pentru cash e mai mare”, explică ea.

Rata creditelor neperformante monitorizată de Banca Moldovei este la un nivel liniștitor: undeva pe la 3%. „Sectorul bancar este foarte bine capitalizat, toate băncile stau foarte bine la capitolul lichiditate, capitaluri proprii șamd”

La începutul fiecărui an, Guvernatorul Dragu, alături de câțiva angajați ai BNM au discuții cu fiecare bancă în parte cu privire la planurile lor de afaceri

„În 2024, toate băncile au venit cu această dorință de a creștere a creditării, iar acest lucru chiar se întâmplă. Avem discuții cu Guvernul, există o agenție guvernamentală- ODA (Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului) care are niște proiecte de sprijin pentru companii, în special pentru IMM-uri. Cred că anul trecut 1.500 de companii au fost susținute prin acest program care oferea dobânzi foarte bune la credite”, spune Anca Dragu.

De când cu criza energetică și Guvernul Republicii Moldova a lansat un program de sprijin pentru firme și populație (circa 600.000 de familii beneficiază de bani de la Guvern pentru a putea trece mai ușor prin criză). „Programul, denumit Ajutor pentru Contor, a fost recent prelungit până în martie, iar plafoanele au crescut. Guvernul va veni în sprijinul companiilor pentru a atenua impactul acestor ajustări de preț la energie”, spune Guvernatorul BNM.

„Dacă ne uităm mai cu atenție la oportunitatea de a investi în sectorul energetic din Moldova, nu avem cum să nu vedem ceea ce s-a întâmplat în ultimii doi-trei ani. Avem deja 14% din energie produsă din surse regenerabile, spune Anca Dragu, dând exemplul unui jucător foarte important pe piața energiei- Energy Award, care a fost listat la București și a fost un total succes. Aceasta arată că există apetit pentru afacerile care operează în Moldova.

Cum vede Banca Centrală a Moldovei creșterea economică din acest an

Prognoza BNM estimează o creștere de circa 3% a economiei în acest an. „Este o prognoză care ar putea fi optimistă în condițiile actuale. Dar vrem să dăm acest mesaj că trebuie să rămânem în zona pozitivă. Deși economia a trecut printr-un șoc, încă cred că vom rămâne în zona pozitivă în 2025”, explică Anca Dragu

Potrivit acesteia, investițiile energetice rămân punctul de atracție pentru investitorii care vor să vină în Moldova. Crește aprovizionarea cu energie, iar țara este conectată la sistemul energetic european, ceea ce asigură predictibilitatea.

Anul trecut nu a fost unul foarte bun pentru economie. „Sectorul public a transmis un impuls fiscal negativ. Agricultura nu a performat nici ea, pe fondul unei secete prelungite. Dar pentru 2025 sper ca sectorul public să transmită un impuls pozitiv, iar agricultura să aibă un an mai bun,” mai spune Anca Dragu

Una dintre marile probleme cu care se confruntă majoritatea guvernelor este nivelul datoriei publice. Cum stă Republica Moldova? „Suntem bine. Suntem la aproximativ 33%. Există întotdeauna întrebările: ce faci cu banii și cum îți finanțezi datoria. Cred că la ambele întrebări răspunsurile sunt

În 5 februarie urmează o nouă ședință a boardului BNM. Ce decizie va lua?

„În februarie vom finaliza o nouă rundă de prognoză. Reacția din ianuarie a fost tipul de reacție rapidă pentru că am vrut să transmitem un mesaj de încredere pieței. Piața a înțeles, băncile se așteptau la această reacție. Pentru februarie, ne uităm la reacția economiei și vrem să vedem cum merg prețurile. Ianuarie este o lună mai lentă din punct de vedere economic. Dar noi avem de respectat mandatul de stabilitate a prețurilor, dar și să-l punem în context economic. în general. Vorbim pe 5 februarie!”, conchide Guvernatorul BNM.