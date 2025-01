Care e datoria reală a Republicii Moldova către Gazprom și ce s-a întâmplat după ce Transnistria a rămas fără gaze. Interviu cu secretarul de stat din Ministerul Energiei de la Chișinău despre criza energetică și șantajul Rusiei

Republica Moldova mai datorează Gazprom doar 3 milioane de dolari, nu 700 de milioane, așa cum susține compania rusească, iar datoria va fi plătită în acest an, susține Constantin Borosan, Secretarul de stat în Ministerul Energiei de la Chișinău. Într-un interviu pentru publicul HotNews, oficialul a explicat care au fost măsurile luate după ce Transnistria a rămas fără gaze din Rusia și ce soluții au fost propuse autorităților de pe malul stâng al Nistrului.

Principalele declarații ale oficialului moldovean din interviul pentru HotNews:

Republica Moldova cumpără gaze naturale de la peste 20 de traderi internaționali, după 30 de ani în care a depins doar de gazele din Federația Rusă. De asemenea, capacitatea de producere a energiei regenerabile a crescut de 3 ori în ultimii 5 ani.

În acest moment, Republica Moldova poate acoperi necesarul de energie din mai multe surse, iar deconectările vor reprezenta ultima decizie, după ce vor fi epuizate toate „instrumentele comerciale”.

Republica Moldova are rezerve de gaze până la sfârșitul sezonului de iarnă, ceea ce înseamnă că scumpirea gazului pe piața internațională nu va afecta tarifele pe intern.

Până în prezent, Gazprom nu a invocat niciodată datoria ca pretext pentru a sista livrările de gaze. Mai mult, din cele 8,6 milioane de dolari confirmate ca datorie prin audit internațional, au rămas mai puțin de 3 milioane, iar în 2025 datoria va fi stinsă complet.

Până la sfârșitul acestui an, urmează să fie dată în exploatare și linia electrică Vulcănești-Chișinău (care conectează sistemul energetic al Moldovei la cel al României), ce va asigura securitatea energetică și în cazul curentul electric.

– În ce condiții ar putea să apară un deficit de energie în Republica Moldova, și pe malul drept al Nistrului, și dacă vor fi eventuale deconectări de la rețeaua electrică după problemele care sunt deja pe malul stâng (în Transnistria)?

– Constantin Borosan: A fost multă manipulare pe acest subiect. Noi dispunem astăzi de mai multe instrumente comerciale tehnice ca să acoperim întregul necesar de consum.

Care sunt aceste instrumente? În primul rând, astăzi, consumul de energie electrică este acoperit în baza contractelor comerciale bilaterale pe care Energocom (n.r.- compania de stat specializată pe achiziționarea energiei) le are cu producători de energie și energie regenerabilă din Moldova și cu producători din România.

Au fost luate măsuri de către Comisia pentru Situații Excepționale ca în orele consumului de vârf, toată energia produsă în țară din surse regenerabile să fie consumată aici. Este interzis exportul.

De asemenea, în caz de necesitate, centralele electrice cu termoficare, CET-urile, pot majora capacitatea de generare locală.

Dar există și elemente în afara controlului nostru. Nu putem controla vântul și soarele. De exemplu, pentru azi și mâine avem între 15 și 16 % energie din regenerabile. Este o contribuție semnificativă.

În ceea ce privește importul de energie, capacitatea care este garantat oferită țării noastre este de 315 megawați. Ca să acoperim întregul necesar de consum, avem nevoie de 400-450. Această capacitate suplimentară este realocată zilnic țării noastre din contul energiei neutilizate de către Ucraina, la hotarele cu Polonia, cu Slovacia, cu Ungaria, cu România.

Cu o zi înainte, noi știm această capacitate, și facem rezervarea zilnic, începând cu ora 3:00 dimineață, pentru orele de vârf pe parcursul zilei.

Având la dispoziție aceste instrumente, deci capacitatea de generare internă, majorare din partea CET-urilor, reducerea consumului în orele de vârf, achiziția pe bază de contracte bilaterale și de pe bursă și capacitatea de import, capacitatea de import la moment acoperă tot necesarul de consum.

Acum, în ceea ce privește energia din Ucraina, Federația Rusă bombardează infrastructură energetică civilă. Sunt factori pe care noi nu-i controlăm și au fost situații când, din cauza aceasta, sistemul s-a deconectat.

Deci în cazul în care există un deficit de energie electrică, operatorul de sistem, în cazul nostru Moldelectrica, poate solicita ajutor de avarii de la operatorii de transport învecinați și am făcut uz de acest instrument în perioada anterioară.

De ce a crescut prețul la energie electrică în Republica Moldova

– În aceste zile, mai multe instituții din Republica Moldova, de exemplu Parlamentul sau Primăria Chișinău, au anunțat măsuri de economisire a energiei electrice. De asemenea, Guvernul a lansat un apel la populație să economisească. În același timp, oamenii sunt nemulțumiți de majorările de tarife. Ați putea să explicați de ce sunt importante aceste măsuri?

– Sunt câteva aspecte foarte importante. Dacă deschidem graficul referitor la consumul de energie electrică, o să observăm că vârfurile de consum sunt dimineața și seara.

Dacă urmărim care sunt prețurile pe bursa de energie electrică, o să vedem că au o formă similară: în aceste ore, energia electrică are cel mai mare preț. Respectiv atunci când achiziționăm o parte din energie, chiar și o cantitate mică orele de vârf, acest lucru duce la creșterea prețului total al energiei la toți consumatorii.

Deci, un efort minim ar fi să reducem, acolo unde este posibil, consumul în orele de vârf, aducă între 7 și 11 dimineața și între 18 și 23 seara, ca să evităm achiziția energiei electrice de pe bursa OPCOM la un preț foarte mare și, de asemenea, să evităm orice riscuri legate de capacitatea de import disponibilă. Efectele sunt: reducem prețul total al energiei electrice pentru toți consumatorii și evităm riscurile legate de insuficiența capacității de import și transportare.

– Am văzut că prețul gazelor pe piața internațională atinge cel mai ridicat nivel din ultimele 14 luni, din cauză că au fost oprite livrările din Rusia. În ce măsură aceste tendințe vor influența și prețul aici, în Republica Moldova?

– Țara noastră nu produce gaze naturale, nu produce hidrocarburi, respectiv noi nu putem influența prețurile la hidrocarburi în lume. Achizițiile de gaze naturale, așa cum se întâmplă în toate achizițiile, sunt legate de o referință.

Care este acea referință? Cândva, cu 100 de ani în urmă, cărbunele a fost referința, apoi, cu 50 de ani în urmă, petrolul a fost referință. Astăzi referințele sunt gazele naturale, bursele sau hub-urile de gaze naturale. Astfel sunt influențate prețurile de achiziție în toată lumea.

Legat de volumul de gaze naturale achiziționat de către furnizorul de gaze naturale Moldovagaz, acestea au fost cumpărate deja până la sfârșitul sezonului de încălzire. Deci nu există o corelație directă pentru că gazele au fost deja achiziționate anterior.

„Resursele energetice costă, Republica Moldova le-a plătit tot timpul”

– Acum să trecem, vă rog, la criza din regiune transnistreană. Am reușit să discutăm cu unii oameni de acolo, care, într-adevăr, nu mai au căldură, iar pe unele străzi s-a deconectat și energia electrică. Am văzut comunicările din partea Tiraspoltransgaz și acuzațiile lansate la adresa Chișinăului. În aceste zile, s-a încercat o discuție cu Gazprom și dacă mai au sens aceste discuții?

– Pe 3 ianuarie, compania de stat Energocom a comunicat că dacă Gazprom nu știe cum să transporte gaze naturale pe rute alternative (n.r- după ce Ucraina a interzis transportul gazelor rusești pe teritoriul propriu), poate să ia exemplu de la companiile din Moldova.

Moldovagaz și Energocom au făcut o achiziție în regim de testare de la bursa de energie din Bulgaria. Au rezervat capacități, au făcut achiziții, au transportat, gazele naturale au venit. Poftim, asta funcționează.

– Am văzut că în regim testare, au fost aduse 22 de mii de metri cubi de gaze prin coridorul transbalcanic. Dar este o soluție pentru care Tiraspolul va trebui să plătească. În ce măsură există o astfel de posibilitate?

– Deci asta este o soluție. Altă soluție este achiziția pe Bursa Română de Mărfuri. Moldovagaz este compania cu cea mai mare experiență în a achiziționa pe bursă gaze naturale. Este compania-mamă a Tiraspoltransgaz care a partajat această experiență cu Tiraspoltransgaz. Deci instrumente sunt disponibile, pot fi utilizate acum. Noi, în cazul dat, am fost proactivi și iată acestea sunt instrumentele viabile, reale, care pot fi utilizate.

– Dar pentru care vor trebui să și plătească, pentru prima dată. Dacă să vorbim și să explicăm contextul, cum vedeți dumneavoastră posibilitatea ca Tiraspolul să accepte livrările cu plată?

– Țara noastră, pe malul drept, a plătit tot timpul pentru resurse energetice. Resursele energetice costă. Așa este.

– Ați văzut probabil acuzațiile la adresa Chișinăului din partea Tiraspolului, inclusiv în ceea ce ține de datorie (n.r.- datoria invocată de Gazprom la adresa Republicii Moldova). Cum influențează totuși comunicarea pe subiectul crizei?

– Noi avem grijă ca să fie resurse energetice pentru toți consumatorii și consumatorii de pe malul drept (n.r.- al Nistrului) sunt asigurați cu gaze naturale, energie electrică, căldură, aceasta este preocuparea noastră de bază acum.

– Așa-zisele autorități de la Tiraspol au transmis informații despre volumele de gaz care sunt depozitate acolo și care ajung maxim până la sfârșitul lunii ianuarie. Сentrala de la Cuciurgan a trecut la cărbune. Când epuizează toate aceste stocuri care este scenariul de mai departe?

– Noi nu am stat să așteptăm când se termină gazele naturale și cărbunele. Încă din prima zi lucrătoare din ianuarie am arătat care sunt instrumentele viabile pentru a acoperi consumul.

Începând cu 16 decembrie este introdusă stare de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Urmărim și așa-anumitele documente emise de reprezentanții de pe malul stâng – tot este declarată așa-numită stare de urgență, unde este prevăzut inclusiv alocare de resurse financiare pentru achiziția de gaze naturale. Deci sunt instrumente disponibile. Nu trebuie de așteptat ultima zi.

– Dar există probabilitatea ca, pentru februarie, Gazprom totuși să accepte să livreze gazele prin coridorul transbalcanic? Ca să înțelegem ce scenarii pot exista.

– Este obligația Gazprom de a livra gaze naturale până la hotarul cu Republica Moldova. Și nu este absolut niciun obstacol de a face asta. Gazprom livrează astăzi gazele naturale prin rute alternative, inclusiv prin aceasta care a fost testată de către Energocom și Moldovagaz.

Care este adevărata datorie a Republicii Moldova către Gazprom

– Guvernul Republicii Moldova s-a așteptat ca anume în 2025 Gazprom va invoca pretinsa datoria de 700 de milioane de dolari, dintre care Moldova recunoaște doar 8,6 milioane? Ne spuneți, vă rog, dacă anterior, vreodată, a figurat acest termen pentru achitarea restanțelor?

– În primul rând, este un audit independent internațional care spune că nu există această datorie. Cifra ceea de 8,6 milioane a fost la situația din 2023. Acum, din 8,6 milioane dolari au rămas mai puțin de 3 milioane. Anul acesta vom ajunge la zero cu datoria. Celelalte sume nu există – este confirmat de către un audit internațional. Acest audit a fost făcut în 2022.

În 2022, Gazprom nu a oprit gazele, ce a așteptat? Deci, care este justificare? Fiindcă subiectul acesta este nu de astăzi, nu de ieri.

– Adică Gazprom nu a invocat vreodată anul 2025 ca fiind termenul limită pentru achitare?

– Mai mult, am să vă spun: de când noi suntem la guvernare (n.r. – PAS), niciodată nu a fost o abordare a Gazprom cum este acum. De ce este așa o abordare?

– Dar există anumite căi sau se pregătesc anumite acțiuni ca Guvernul să se adreseze instanțelor internaționale pentru că Gazprom nu respectă clauzele contractuale pe care le are până în 2026 inclusiv?

– A fost anunțul domnului prim-ministru și urmează să se vină cu detalii ulterior pe acest subiect.

– Mai vreau să vă întreb despre linia electrică Vulcănești-Chișinău. La sfârșitul lunii martie 2024 a început construcția, cu mare întârziere, și a fost anunțat că în 2025 proiectul va fi finalizat. Vom avea linia în acest an și ce se va schimba după punerea în aplicare a acestui proiect?

– Astăzi, noi avem o interconectare de înaltă tensiune cu România, cu ENTSO-e (n.r.- Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și de Sistem pentru Energie Electrică), linia electrică Isaccea-Vulcănești. Acum noi construim linia directă la Chișinău.

În Chișinău este cel mai mare nod de consum, cam două treimi din toată energia electrică din țară.

Cel de-al doilea aspect este că linia, așa cum vine astăzi de la Vulcănești, trece mai întâi pe la stație electrică MGRES (n.r.- Cuciurgan, pe teritoriul Transnistriei) și pe urmă vine la Chișinău, ceea ce reprezintă un element de vulnerabilitate.

Este un proiect strategic pentru țară, ca să excludem această vulnerabilitate, să construim linie directă până la Chișinău.

Acum facem tot ce este posibil să avansăm și să dăm în exploatare această linie cel târziu la sfârșitul anului. Circă 80% din fundații deja sunt realizate, terenurile expropriate. Au mai rămas încă unități administrative, localități unde urmează să fie expropriate terenuri.

– Când va deveni cu adevărat independentă Republica Moldova de Federația Rusă, pe plan energetic? Am văzut și o declarație a domnului Grosu (n.r.- președintele Parlamentului), care a spus că acesta este ultimul an când mai trebuie să luptăm contra acestei arme energetice a Federației Ruse. Și, totuși, vom reuși să nu mai depindem deloc de Rusia după acest sezon rece?

– Ce înseamnă securitate energetică? Când avem mai multe surse și nu depindem de o singură sursă și să putem să fim șantajați. 30 de ani am achiziționat gaze naturale doar dintr-o singură sursă, Gazprom din Federația Rusă, iar asta ne-a creat o dependență puternică energetică, economică, politică.

Astăzi, aceasta nu există. Astăzi, achiziționăm gaze naturale de peste 20 de traderi. Pe piața liberă, consumatorii au beneficiat de posibilitatea de a schimba furnizorul, iar cota pieței libere pe parcursul anului trecut a fost 13,5%.

Alt exemplu: față de acum 3-5 ani, capacitate de producere a energiei regenerabile a crescut mai mult de trei ori. Astăzi avem programe destinate investițiilor în eficiență energetică în clădiri multietajate, în case individuale.

Deci, toate acestea au determinat că sectorul energetic s-a dezvoltat, inclusiv avansăm rapid cu interconexiunile, inclusiv vom operaționaliza în scurt timp piața de energie electrică, care va oferi multiple beneficii din nou consumatorilor, inclusiv prețuri orare la energie. Considerabil a fost crescută securitate energetică. Astăzi, nimeni nu mai poate să ne șantajeze cu gazele naturale.