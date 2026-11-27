Chemată în 2018 să protejeze regimul președintelui Faustin-Archange Touadéra în schimbul aurului și diamantelor, gruparea paramilitară rusă Wagner a devenit un adevărat stat în stat în Republica Centrafricană. Cu patrule înarmate care intimidează populația, rețeaua s-a extins în viața și economia locală, notează France Presse.

Președintele Faustin-Archange Touadéra, aflat la putere din 2016 și unul dintre cei mai apropiați aliați ai Rusiei în Africa, a beneficiat ani la rând de protecția mercenarilor Wagner, care l-au ajutat inclusiv să câștige referendumul constituțional din 2023 ce i-a permis să rămână la putere pe termen nelimitat, în schimbul accesului la resurse minerale precum aurul.

Potrivit Associated Press, relațiile cu Moscova s-au tensionat după ce Rusia a cerut în august 2025 înlocuirea grupării private Wagner cu structura de stat Africa Corps și plata serviciilor de securitate în numerar, o solicitare primită cu reticență de autoritățile centrafricane, care consideră Wagner mai eficientă și preferă să achite protecția în resurse minerale, cum este aurul.

Și astăzi, prezența rușilor este din ce în ce mai vizibilă în Republica Centrafricană, inclusiv printr-un bar „Moscova” din capitala Bangui, unde tineriiu urmăresc meciuri de fotbal cu o vodcă sau o bere în mînă, scrie AFP.

„Fabricat în Republica Centrafricană cu tehnologia rușilor”, se poate citi în limba sango, una dintre cele două limbi oficiale ale țării alături de franceză, pe anumite sticle de bere și vodcă servite în acest bar deschis în 2024.

Republica Centrafricană, ultimul bastion al grupării Wagner

Republica Centrafricană, una dintre cele mai sărace țări din lume, este ultimul bastion al grupului paramilitar rus Wagner, înlocuit treptat în alte părți ale Africii de Africa Corps, o structură aflată sub autoritatea directă a Ministerului Apărării de la Moscova.

Pe tot continentul, mercenarii ruși profită de retragerea parteneriatelor occidentale. De la loviturile de stat militare din Sahel, aceștia oferă, în special, sprijin armatelor locale în lupta lor împotriva grupurilor jihadiste, dar sunt acuzați de ONG-uri de abuzuri împotriva civililor.

În Republica Centrafricană, unde prezența jihadiștilor este redusă, grupul Wagner a fost chemat să sprijine armata în fața grupurilor rebele, după mai mulți ani de război civil.

Pe străzile din Bangui, capitala Republicii Centrafricane, nu este rar să întâlnești ruși în uniformă, cu fața ascunsă și arma la centură. Fie că se află la restaurant sau la supermarket, aceștia se remarcă imediat prin vehiculele cu camuflaj atât de ușor de recunoscut, încât toate mașinile se opresc brusc pentru a le ceda trecerea.

Vodcă la pungă

Desfășurați în 2018 la cererea președintelui Faustin-Archange Touadéra, aflat la putere din 2016, mercenarii grupului Wagner au devenit principalii parteneri ai guvernului în materie de securitate, în schimbul unor contracte profitabile în sectoarele aurului și diamantelor.

Astăzi, grupul se diversifică și își consolidează prezența în peisajul centrafrican, impunându-se în domeniul producției și distribuției de băuturi. Apa, sucurile, berea și vodca rusească sunt produse local și vândute la prețuri semnificativ mai mici decât cele ale concurenței.

Pentru cei mai puțin înstăriți, vânzătorii ambulanți oferă pungi mici de vodcă aromatizată cu nucă de cocos, la preț mic.

„Ei încearcă să cucerească chiar și cele mai mici nișe posibile. Sunt singurii concurenți ai grupului (francez) Castel”, a explicat pentru AFP cercetătorul centrafrican Soleil-Parfait Kalessopo.

Prezentă în Republica Centrafricană din 1953, fabrica de bere Mocaf, filială a grupului francez Castel, deținea monopolul pe piața alcoolului înainte de apariția băuturilor rusești.

În martie 2023, una dintre fabricile sale a fost incendiată de patru bărbați mascați, îmbrăcați ca mercenarii de la Wagner, conform imaginilor de pe camerele de supraveghere, care îi surprindeau aruncând cocktailuri Molotov.

La conducerea First Industrial Company, întreprinderea care comercializează băuturile produse de ruși, s-ar afla Dmitri Syty, potrivit unei anchete a revistei Jeune Afrique. De asemenea director al „Casei Ruse” din Bangui, el este descris de colectivul de investigație All Eyes on Wagner, care monitorizează activitățile grupului, ca fiind „unul dintre pilonii sistemului Wagner în Republica Centrafricană”.

„Pericol pentru democrație”

„Casa Rusă”, deschisă în 2021, oferă gratuit numeroase activități culturale și sportive locuitorilor din Bangui, precum și cursuri de limba rusă. În fiecare după-amiază, copiii se distrează pe carusel, trambuline și leagăne din grădină, pe fundalul sonor al unui videoclip care promovează Rusia.

În fața centrului cultural, există și un monument în cinstea lui Evgheni Prigojin, fostul șef al grupării Wagner, care a murit într-un accident aviatic în 2023, la două luni după revolta sa eșuată din Rusia.

Un alt simbol al omniprezenței ruse este o pictură murală de pe peretele unei piețe, care îl înfățișează pe președintele rus Vladimir Putin strângându-i mâna președintelui Touadéra la ieșirea din aeroportul din Bangui.

Centrafricanii se tem de combatanții ruși: majoritatea nici măcar nu îndrăznesc să menționeze existența acestora, de teamă de represalii.

„Au metode de represiune și de acțiune care terorizează cu adevărat populația”, a punctat Soleil-Parfait Kalessopo.

Mai multe organizații de apărare a drepturilor omului au acuzat mercenarii din gruparea Wagner de încălcări grave, în special de acte de tortură și de omoruri, în mai multe țări, printre care și Republica Centrafricană.

Pentru avocatul Crépin Mboli-Goumba, opozant al președintelui Touadéra, luptătorii Wagner reprezintă „un pericol pentru democrați și pentru democrație”, intervenind „atât pe plan economic, cât și pe plan politic”.

Incertitudini în privința Africa Corps

La fel ca în Mali, unde Africa Corps a înlocuit Wagner, Moscova a încercat să-și impună noua structură autorităților din Republica Centrafricană, nu fără rezistență din partea președintelui Touadéra, a cărui securitate depinde de Wagner de mai mulți ani.

Deși prezența Africa Corps în Republica Centrafricană a fost confirmată agenției AFP de către un ministru centrafrican, subiectul rămâne unul sensibil pentru Bangui.

„A existat un acord, ei (oamenii din Africa Corps) se află acolo alături de ceilalți”, a declarat pentru AFP un apropiat al președintelui Touadéra, ministrul responsabil cu Lucrările Publice, Pascal Bida Koyagbele. Potrivit acestuia, membrii Wagner, având „avantajul de a cunoaște terenul”, „îi ghidează, în general, pe membrii Africa Corps”.

Întrebat pe această temă, ministrul centrafrican al Comunicațiilor, Evariste Ngamana, a evitat să răspundă: „Wagner sau Africa Corps, nu contează. Întrebați-i pe ruși, este o problemă internă”.

Sosirea Africa Corps nu a alungat grupul Wagner din țară. Dezvoltarea unei „cooperări militar-tehnice” cu Africa Corps „nu ar constitui, în sine, o înlocuire a grupului Wagner”, a confirmat expertul militar rus Serghei Eledinov.

Însă această neclaritate ar putea deveni „un factor de destabilizare” pentru țară, a spus Anicet-Georges Dologuélé, fost prim-ministru centrafrican (1999-2001), care a trecut în opoziție.

Pentru că Touadéra și-a asumat riscuri, estimează acesta: „Nu cunosc prea mulți bipezi care să-l nesocotească pe președintele Putin”.