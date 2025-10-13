În Israel, Trump a afișat o deschidere neașteptată către marele advsersar regional: Suntem pregătiți când veți fi și voi

Președintele SUA, Donald Trump, salută de la bordul avionului Air Force One pe aeroportul Ben Gurion, lângă Tel Aviv, pe 13 octombrie 2025, înainte de a pleca spre Sharm el-Sheikh, Egipt. FOTO: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Statele Unite sunt pregătite să încheie un acord cu Iranul atunci când Teheranul va fi pregătit, a afirmat luni președintele american Donald Trump în discursul adresat parlamentului israelian (Knesset), potrivit Reuters.

Teheranul și Washingtonul au avut cinci runde de negocieri pe tema acordului nuclear, înaintea războiului de 12 zile dintre Iran și Israel din iunie, la care Washingtonul s-a alăturat bombardând obiective nucleare iraniene cheie.

Discuțiile s-au confruntat cu obstacole majore, cum ar fi problema îmbogățirii uraniului pe teritoriul iranian, pe care puterile occidentale doresc să o reducă la zero pentru a reduce orice risc de transformare în armament nuclear, un plan pe care Teheranul l-a respins.

„Suntem pregătiți când veți fi și voi și va fi cea mai bună decizie pe care Iranul a luat-o vreodată, și se va întâmpla”, a spus Trump, referindu-se la un acord cu Iranul.

„Mâna prieteniei și cooperării este deschisă. Vă spun, ei (iranienii, n.r.) vor să încheie un acord… ar fi minunat dacă am putea încheia un acord”, a declarat Trump în fața Knessetului israelian.

Sâmbătă, ministrul de externe al Iranului a salutat o potențială propunere „echitabilă și echilibrată” din partea SUA privind programul său nuclear, dar a spus că Teheranul nu a primit niciun punct de plecare pentru negocieri.

„Dacă vom primi o propunere rezonabilă, echilibrată și echitabilă din partea americanilor pentru negocieri, o vom lua cu siguranță în considerare”, a declarat Abbas Araqchi la televiziunea de stat sâmbătă, adăugând că Teheranul și Washingtonul au schimbat mesaje prin intermediul unor mediatori.

Trump a fost întâmpinat luni în Israel, unde a ținut un discurs în fața Knessetului înaintea vizitei sale planificate în Egipt pentru un summit menit să creeze condițiile pentru o pace durabilă în Fâșia Gaza.

„Nimic nu ar fi mai benefic pentru această parte a lumii decât ca liderii iranieni să renunțe la teroriști… și să recunoască în sfârșit dreptul Israelului la existență”, a mai spus Trump.

Însă Araqchi a declarat sâmbătă că ideea că Iranul ar putea normaliza relațiile cu Israelul este „o iluzie”.

„Iranul nu va recunoaște niciodată un regim de ocupație care a comis genocid și a ucis copii”, a spus el.

Araqchi a refuzat invitația Egiptului de a participa summitul „păcii”, într-o postare pe X luni: „Deși suntem în favoarea angajamentului diplomatic, nici președintele Pezeshkian, nici eu nu putem colabora cu omologii care au atacat poporul iranian și continuă să ne amenințe și să ne sancționeze”.