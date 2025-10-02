În loc să fie mai multe, rămân mai puține. Un singur tren electric nou Coradia de la Alstom va circula cu călători

CFR Călători a primit trei rame electrice noi Alstom Coradia Stream, însă din 6 octombrie va rămâne în circulație numai una, după ce un al doilea tren va fi retras de producător „din motive de ordin tehnic”, spune operatorul de stat. În locul trenului francez vor fi puse vagoane modernizate prin PNRR.

Dintre cele trei rame, una a fost retrasă pe 19 septembrie, iar următoarea nu va mai circula din 6 octombrie. Aceste rame noi au circulat mai întâi între București și Brașov și apoi între București și Constanța.

CFR Călători ar fi trebuit să aibă 12 trenuri Coradia în flotă, însă Alstom a întârziat foarte mult cu livrările trenurilor care – la început au fost fabricate în Polonia și apoi producția a fost mutată în Germania.

Șapte trenuri Alstom Coradia Stream dintre cele 37 de trenuri din contract au fost produse, iar cinci dintre ele sunt în țară.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară spune că, în prezent, la fabrica Alstom din Bautzen sunt în lucru 15 trenuri Coradia Steam, iar în perioada lunilor octombrie-decembrie 2025, vor fi livrate câte trei trenuri lunar, urmând ca, începând cu luna ianuarie 2026, ritmul livrărilor să crească la patru trenuri pe lună, spune Autoritatea pentru Reformă Feroviară.

Ce spune CFR Călători

„În prezent, din cele trei rame Coradia Alstom puse la dispoziţia CFR Călători de către Autoritatea pentru Reformă Feroviară în cadrul Contractului de Servicii Publice mai sunt în circulaţie două rame, una dintre rame fiind retrasă de către Alstom la data 19 septembrie 2025 pentru aspecte de ordin tehnic.

Cele patru trenuri ce erau formate cu rame Coradia IR 16091, IR 16092, IR 16093 şi IR 16094 Bucureşti Nord – Constanţa şi retur, circulă în prezent cu vagoane şi locomotive PNRR.

Din avizarea Alstom, începând cu data de 6 octombrie 2025, urmează a fi retrasă încă o ramă Coradia din motive de ordin tehnic.

Până la acest moment Alstom nu a comunicat o dată pentru repunerea în circulaţie a celor două rame.

Menţionăm că CFR Călători face eforturi pentru a substitui ramele Coradia Alstom cu vagoane din parcul propriu de material rulant.

CFR Călători cere scuze pasagerilor pentru neplăcerile întâmpinate”.