În Marea Britanie, imaginea unui pod care se prăbușește după un cutremur a oprit trenurile timp de o oră și jumătate. Imaginea era realizată cu AI. „Fiecare minut pierdut cu verificări inutile costă timp, resurse și bani”

Imaginea, manipulată cu ajutorul inteligenței artificiale, a obligat compania feroviară să efectueze o inspecție în timpul nopții. Treizeci și două de trenuri au înregistrat întârzieri, relatează ziarul italian Corriere della Sera.

Miercuri seara, în Regatul Unit, o simplă postare pe rețelele sociale a fost suficientă pentru a opri traficul feroviar timp de peste o oră și jumătate. Imediat după ce un cutremur minor a lovit Lancashire și o parte din Lake District, o fotografie a podului Carlisle din Lancaster, grav avariat, a circulat pe rețelele sociale.

Imaginea arăta fisuri adânci și o structură aparent compromisă. Dar acea imagine era falsă, creată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Network Rail, responsabilă pentru infrastructura feroviară britanică, a fost alertată cu privire la fotografie în jurul miezului nopții. Nefiind în măsură să își asume riscuri, organizația a oprit imediat traficul feroviar pe pod din motive de siguranță. Echipele tehnice au fost trimise la fața locului pentru a verifica stabilitatea structurii, în timp ce mai multe trenuri au fost oprite sau au redus viteza în așteptarea investigațiilor.

Un jurnalist al BBC a analizat imaginea folosind un chatbot cu inteligență artificială, care a identificat o serie de elemente suspecte.

Inspecția efectivă a confirmat îndoielile: podul era perfect intact. Traficul a fost restabilit în jurul orei 2 dimineața, dar incidentul a provocat întârzieri pentru 32 de trenuri de pasageri și marfă.

Network Rail a subliniat că falsa alarmă a ținut echipele tehnice ocupate în mijlocul nopții, provocând întârzieri operaționale care au afectat întreaga linie principală de pe coasta de vest, până în Scoția.

Purtătorul de cuvânt al organizației a făcut un apel la public: „Gândiți-vă la impactul pe care îl poate avea crearea sau distribuirea de imagini false. Fiecare minut pierdut cu verificări inutile costă timp, resurse și bani și împiedică personalul să se concentreze asupra urgențelor reale”.

