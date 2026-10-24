În noiembrie se instalează frigul. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță, pentru luna noiembrie, temperaturi medii mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă din an, la nivelul întregii țări.

Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 26 octombrie și 23 noiembrie.

Astfel, potrivit ANM, în intervalul 26 octombrie – 2 noiembrie, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, dar mai ales în zona Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

În săptămâna 2 – 9 noiembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

În săptămâna 9 – 16 noiembrie, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Iar în perioada 16 – 23 noiembrie, mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Cum sunt realizate prognozele

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.