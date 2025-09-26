În perioadă de austeritate, Ministerul de Externe face angajări pentru aproape 300 de posturi. Explicația oferită de instituție

Ministerul Afacerilor Externe va organiza, în următoarele zile, concursuri pentru ocuparea a 287 de posturi, deoarece „se confruntă cu un deficit de personal care se acutizează an de an”. Peste o treime dintre ele sunt de economiști, secretare, administratori, juriști. Celelalte sunt pentru agenţi consulari şi ataşaţi diplomatici. Pentru unele posturi nu se solicită vechime în muncă, iar pentru altele 1 an sau 3 ani.

HotNews a solicitat Ministerului Afacerilor Externe să explice de ce este nevoie să fie făcute aceste angajări, care au loc într-o perioadă în care Guvernul adoptă pachete de măsuri de austeritate, pentru reducerea cheltuielilor bugetare.

Ministerul Afacerilor Externe a răspuns că „se confruntă cu un deficit de personal care se acutizează an de an ca urmare a unui cumul de factori, cum ar fi plecările naturale din sistem prin pensionare, demisii motivate de lipsa stimulentelor financiare, interdicțiile de organizare a concursurilor în anii anteriori, extinderea rețelei consulare a României ș.a.”.

Întrebaţi unde au fost publicate anunțurile privind concursurile pentru o mai bună vizibilitate, astfel încât să participe la acestea cât mai multe persoane cu pregătirea necesară, reprezentanţii ministerului au răspuns că, în cazul posturilor pentru corpul diplomatic, pe pagina de internet a instituției, la rubrica Cariere, și pe rețelele de socializare (Linkedin, Facebook, X). Pentru posturile de execuţie s-au publicat şi pe portalul posturi.gov.ro.

Pe site-ul ministerului, anunțurile au fost publicate pe 15 septembrie.

„Necesari pentru funcţionarea ministerului în condiţii optime”

Totodată, MAE susține că acoperirea celor aproape 100 de posturi pentru personal TESA „(economiști, secretare, șoferi, administratori, juriști etc.) este necesară pentru funcționarea, în condiții optime, a întregului minister”.

„Schema de personal a Ministerului Afacerilor Externe, Centrală și Serviciul exterior (182 de misiuni diplomatice și consulare) cuprinde atât posturi diplomatice cât și posturi de execuție specifice”, au mai precizat reprezentanţii ministerului.

Întrebaţi unde vor fi distribuiţi agenții consulari și atașații diplomatici care vor câștiga concursurile, reprezentanţii ministerului au răspuns că „toate persoanele admise în urma concursurilor vor fi încadrate în Centrala MAE urmând ca, ulterior, în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea 269/2003 privind statutul Corpului diplomatic și consular, să poată participa la procedura de selecție a personalului pentru trimiterea în misiune în străinătate“.

Ministerul a precizat că toate aceste concursuri sunt organizate în urma unor ordine ale ministrului publicate în Monitorul Oficial.

Ministerul nu a răspuns la întrebarea HotNews dacă a fost informat premierul Ilie Bolojan despre aceste concursuri.

Ce posturi a scos Ministerul Afacerilor Externe la concurs pentru posturi de economişti şi secretare

Domeniul Audit intern: Referent relații / Consilier relații – 5 posturi:

Candidaţii trebuie să aibă diplomă de licență în științe economice, juridice, exacte, administrative sau inginerești. Vechime în specialitate: minimum 3 ani.

Domeniul controlul exporturilor produse militare: Referent relații / Consilier relații – 3 posturi:

Candidaţii trebuie să aibă diplomă de licenţă în ştiinţe tehnice, tehnico-militar, relații internaționale sau relații economice internaționale. Minim 3 ani vechime.

Domeniul secretariat: Cancelarist relații – 12 posturi:

Candidaţii trebuie să aibă diplomă de licenţă (Nu este precizat domeniul). Nu se solicită vechime în muncă.

Domeniul Financiar: contabilitate și salarizare – 15 posturi:

Candidaţii trebuie să aibă diplomă de licenţă în domeniul științe economice. Vechime în muncă minimum 1 an.

Domeniul financiar: contabilitate – secretariat – 30 posturi:

Candidaţii trebuie să aibă diplomă de licenţă (Nu este precizat domeniul). Vechime în muncă minimum 3 ani.

Domeniul tehnico-administrativ: – 30 posturi:

Candidaţii trebuie să aibă diplomă de licenţă (Nu este precizat domeniul). Vechime în muncă minimum 3 ani.

Domeniul juridic și drept intern: Referent relații / Consilier relații – 10 posturi:

Candidaţii trebuie să aibă diplomă de licenţă în științe juridice. Vechime 3 ani.

Ce concursuri sunt organizate pentru corpul diplomatic

Ministerul Afacerilor Externe organizează concursuri de admitere în Corpul diplomatic și consular al României (CDCR) pentru ocuparea a 120 de posturi consulare vacante:

pentru gradul consular de „Agent consular”, studii juridice – 20 de posturi

pentru gradul consular de „Agent consular”, profil general – 50 de posturi

pentru grade consulare superioare, profil general – 50 de posturi

Ministerul Afacerilor Externe mai organizează concursuri de admitere în Corpul diplomatic și consular al României (CDCR) pentru ocuparea a 65 de posturi diplomatice vacante:

pentru gradul diplomatic de „Atașat diplomatic” – 45 posturi

pentru grade diplomatice superioare – 20 posturi

Dosarele de înscriere la concurs vor fi pe platforma https://cariera.mae.ro/, în perioada 26 septembrie 2025 – 5 octombrie 2025.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească membrii Corpului diplomatic și consular al României