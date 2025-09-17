În plină campanie electorală în Republica Moldova, Moscova a organizat o operațiune complexă inclusiv pe Telegram și a implicat și Biserica, arată o investigație de presă

Noi dezvăluiri despre încercările Moscovei de a influența alegerile parlamentare din Republica Moldova au apărut în presa de peste Prut. Portalul de știri nordnews.ro a publicat investigația care descoperă o operațiune complexă orchestrată de la Kremlin care se derulează în plină campanie electorală.

Mai exact, Eparhia de Soroca și Drochia a Mitropoliei Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse, s-a transformat în această campanie electorală, lucru pe care consultanții politici de la Moscova l-ar folosi pentru destabilizarea Republicii Moldova înainte de scrutinul parlamentar din 28 septembrie.

Potrivit surselor publicației, rețeaua este construită prin mobilizarea clericilor simpatizanți, dar și prin implicarea tinerilor și a fețelor bisericești în colectarea datelor cu caracter personal.

Sub pretextul unor „excursii religioase”, s-au desfășurat acțiuni cu tentă electorală, completate de campanii de dezinformare pe rețelele de socializare.

Preoți au primit salariile printr-o bancă rusească sancționată internațional

În paralel, mai mulți preoți au primit salarii prin intermediul „PromsvyazBank”, bancă rusă sancționată internațional. Toate aceste activități, potrivit surselor NordNews, sunt coordonate de două persoane trimise direct de la Kremlin.

Printre coordonatorii operațiunii se numără Anton Usov, în vârstă de 39 de ani, care este identificat ca activist al organizației „Frontul Popular – Echipa lui Putin” și coordonator al activităților desfășurate prin Eparhiile de Soroca și Drochia.

Din structură politică „Frontul Popular” sunt selectate persoane care ajung ulterior în funcții-cheie în Federația Rusă, inclusiv în aparatul prezidențial de la Kremlin.

Pentru a-și consolida pozițiile de influență asupra proceselor din cadrul Mitropoliei Moldovei, curatorii din Federația Rusă sunt implicați inclusiv în gestionarea funcțiilor bisericești.

Pe lângă asta, Usov organizează sondaje în rândul preoților din Eparhia de Soroca și Drochia, pentru a identifica preferințele lor politice. Potrivit datelor obținute de NordNews, Anton Usov se ocupă direct de elaborarea și distribuirea materialelor publicate de canalul „Sare și Lumină”.

Mesajele sunt consultate în prealabil cu preoții eparhiei și, ulterior, transformate în instructaje despre modul în care trebuie promovate.

O revistă bisericească promovează narative rusești

Redacția NordNews a obținut un exemplar din gazeta „Sare și Lumină”, autointitulata publicație a Ortodoxiei Moldovei. În numărul analizat se regăsesc narative clișeice rusești ce discreditează Mitropolia Basarabiei, promovează ideea introducerii „lecțiilor de ortodoxie” în școli.

În capitolul despre familie, se repetă narațiunea rusească privind „ultima speranță de păstrare a familiilor tradiționale” în contextul „noii etici și al tendințelor păcătoase occidentale”; se susține că lecțiile de ortodoxie ar fi singura modalitate de a salva societatea și se insinuează că minoritățile ar fi un pericol. Mai mult, în publicația este precizat că Ministerul Educației și Cercetării ar introduce în școli „manuale de iluminare europeană”.

Ministerul Educației și Cercetării a declarat pentru NordNews însă că nu există nicio inițiativă privind introducerea așa-numitelor „manuale de iluminare europeană” în școli.

În cadrul operațiunii au fost create și conturi pe rețele de socializare. De exemplu, un canal de Telegram creat în octombrie 2024, sub denumirea „Viața Eparhiei de Soroca și Drochia”, se prezintă drept platforma oficială a eparhiei.

Prin intermediul rețelelor de socializare, curatorii ruși încearcă să inducă ideea că actuala guvernare ar desfășura „acțiuni de reprimare” împotriva preoților și parohiilor Mitropoliei Moldovei, în beneficiul Mitropoliei Basarabiei.

Administratorii canalului publică mesaje menite să dezbine cetățenii și să alimenteze starea de indignare și tensiune. Prin astfel de postări, oamenii sunt manipulați să creadă că trebuie „să își apere” preotul, votând cu candidatul sau formațiunea indicată din umbră, arată publicația moldoveană.

Ulterior, pe pagina web a „Eparhiei de Soroca și Drochia” a fost postat pe 15 septembrie un comunicat prin care se declară că canalul Telegram „Viața Eparhiei de Soroca și Drochia” nu este administrat de către eparhie, iar instituția bisericească se delimitează de conținutul publicat acolo.

Astfel de narațiuni au scopul de a manipula percepțiile credincioșilor și de a le influența votul la alegerile parlamentare din 2025.

Un alt canal bisericesc, denumit „Biserica „Nașterea Maicii Domnului” al satului Slobozia-Cremene din raionul Soroca, de asemenea, preia aceste narative.

Date personale, colectate printr-o petiție adresată credincioșilor

Iar pentru a evalua potențialul de mobilizare, a colecta date personale și de contact, dar și a realiza o statistică preliminară, credincioșilor li se solicită, prin mesaje pe Telegram, să semneze o petiție publicată pe un site nou-creat, „Moștenire”.

În textul acesteia se invocă „încălcarea drepturilor Bisericii Ortodoxe din Moldova” și „apărarea viitorului Patriei noastre”. Iar pe canalul „Dumnezeu e printre voi! Eparhia de Soroca”, de exemplu, au fost publicate mesaje cu tentă anti-UE, însoțite de apeluri la semnarea petiției menționate, dar și conținut propagandistic cu caracter anti-LGBT.

