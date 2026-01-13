În spatele inovației, trebuie să existe rigoare. Altfel, visul devine doar o idee scumpă

Cu peste două decenii de experiență în management financiar, Ramona Bâliș, Director Financiar și Membru al Boardului Metaminds, și-a consolidat parcursul profesional în industrii variate, acoperind sectoare cheie ale economiei: IT & Telecomunicații; energie, oil & gas, automotive şi producție internationala de bunuri industriale. A construit structuri financiare complexe și a demonstrat că într-un univers guvernat de cifre, viziunea și rigoarea strategică pot merge mână în mână.

La Metaminds, unde inovația este o promisiune asumată prin conceptul „Engineering Tomorrow”, Ramona Bâliș explorează curajul din spatele deciziilor financiare, puterea leadershipului autentic în tehnologie și modul în care încrederea devine fundamentul transformării într-o lume guvernată de schimbare continuă.Într-un context definit de transformare accelerată, începuturile unui parcurs profesional reprezintă baza pentru înțelegerea viziunii de leadership de astăzi.

Cum a început povestea dumneavoastră în zona tehnologiei? A fost o decizie calculată sau o decizie inspirată de contextul momentului?

De-a lungul carierei, mi-am ales cu grijă companiile alături de care am evoluat – organizații care s-au remarcat prin standardele ridicate de excelență, viziune inovatoare și curajul de a deschide drumuri noi în industrie.

Astăzi, digitalizarea și funcția financiară sunt mai strâns legate ca oricând, mai ales în contextul actual din România, unde autoritățile impun noi cerințe de raportare și conformitate. Rolul directorului financiar nu mai este doar acela de a gestiona cifre, ci de a integra transformările tehnologice într-un mod strategic, astfel încât procesele financiare să devină mai eficiente, mai transparente și mai sustenabile.

Pentru companii, aceste schimbări vin cu o presiune reală asupra întregii funcții financiare – de la raportare și controlling, până la cash flow și fiscalitate – dar și asupra antreprenorilor, care trebuie să suporte costuri suplimentare pentru sisteme, consultanță și adaptare. Efortul este semnificativ. Însă, privite pe termen mediu și lung, aceste investiții vor deschide calea către acces rapid la date clare, raportări în timp real și o comunicare mai fluidă cu instituțiile publice, cu partenerii și nu în ultimul rând stakeholderii.

Ați avut modele feminine care v-au inspirat în carieră sau v-ați construit propriul stil de leadership, pas cu pas, pe baza experiențelor profesionale?

Nu am avut un model feminin anume, dar am fost mereu inspirată de oamenii competenți, autentici și consecvenți din jurul meu. Fiecare experiență profesională m-a ajutat să îmi definesc un stil de leadership autentic, modelat organic în timp, prin observație, curiozitate, asumare și uneori, prin greșeli.

Pentru mine, leadershipul nu este o formulă prestabilită, ci un proces continuu de învățare și adaptare la context, echipe și valori. Stilul meu s-a format în jurul a trei repere esențiale: claritate, încredere și colaborare. Într-un domeniu precum tehnologia, unde schimbarea este constantă, iar în rolul financiar presiunea deciziilor este permanentă, cred că un lider trebuie să fie mai mult decât un analist al cifrelor — trebuie să fie un partener activ în construcția strategică a businessului, capabil să unească rigoarea cu viziunea.

Metaminds își fundamentează direcția strategică pe conceptele de “Engineering Tomorrow” și longevitate. Cum se traduc acestea în strategii și decizii financiare concrete?

Noile tehnologii și sistemele financiare moderne pot crește semnificativ eficiența operațională și pot oferi informații esențiale pentru decizii strategice. Încerc permanent să evaluez și să implementez aceste soluții astfel încât să stimulez creșterea financiară și să susțin transformarea sustenabilă a companiei.

Pentru mine, „Engineering Tomorrow” și longevitatea se traduc financiar prin alegeri orientate spre viitor, nu doar spre rezultate imediate. Asta înseamnă investiții în tehnologii solide, în oameni și în parteneriate strategice, chiar dacă randamentul nu este instantaneu. Din perspectivă financiară, aceste principii înseamnă susținerea inovației fără a periclita echilibrul: construirea unor bugete flexibile, prioritizarea proiectelor cu impact real pe termen lung și menținerea unei structuri de costuri sănătoase, capabile să susțină atât creșterea, cât și adaptarea continuă.

Longevitatea, din punct de vedere financiar, presupune decizii care protejează capitalul strategic al companiei — fie că vorbim despre capitalul uman, tehnologic sau reputațional dar și cultivarea unei sănătăți financiare durabile.

Cum poate digitalizarea, susținută de echipe bine pregătite, să transforme funcția financiară într-un adevărat motor de decizie și performanță?

Digitalizarea nu poate fi implementată sustenabil fără o echipă solidă, construită pe încredere, colaborare și o cultură a învățării continue. Nu vorbim doar despre echipele de contabilitate, ci despre întreaga funcție financiară – una capabilă să conecteze datele cu deciziile și să transforme informația în valoare.

O echipă bine pregătită și aliniată cu viziunea companiei este esențială pentru a transforma provocările în soluții concrete, cu impact pe termen lung. Este motorul care duce strategia mai departe și face posibilă adaptarea în timp real la schimbări complexe.

Astfel, digitalizarea nu este doar o obligație, ci o oportunitate de a repoziționa funcția financiară ca motor de decizie și creștere. Iar sustenabilitatea vine din această abordare echilibrată: tehnologie cu scop, eficiență cu sens și procese care eliberează oamenii de sarcini repetitive, pentru ca ei să se poată concentra pe ceea ce generează cu adevărat valoare.

Într-un domeniu adesea perceput ca unul „masculin”, cum ați resimțit prezența dumneavoastră ca femeie în zona tehnologică? A fost un obstacol, o provocare sau un avantaj neașteptat?

Nu am simțit niciodată că domeniul tehnologic este „al bărbaților”. Cred cu tărie că leadershipul nu ține de gen, ci de claritate, empatie, curaj și de capacitatea de a construi în jurul unei viziuni comune. În tehnologie, ca în orice alt domeniu, contează ceea ce aduci tu ca profesionist — modul în care reușești să aduni oamenii în jurul unei direcții clare și să mergi înainte, chiar și atunci când drumul devine dificil.

Cred în echilibru, colaborare și în forța unei prezențe feminine bine ancorate profesional. Pentru mine, a fi femeie în acest domeniu nu a fost nici obstacol, nici avantaj, ci o realitate firească, în care am crescut pas cu pas, cu încredere în ceea ce pot construi.

Desigur, într-un mediu dominat istoric de figuri masculine, poate exista o percepție inițială diferită. Nu am privit însă acest lucru ca pe un obstacol, ci ca pe o motivație în plus de a demonstra, prin fapte și rezultate, că valoarea profesională nu ține de etichete, ci de contribuția reală adusă în business.

În același timp, cred că femeile nu trebuie să renunțe la feminitate pentru a fi luate în serios în roluri de conducere. Dimpotrivă – acele atribute considerate „feminine”, precum empatia, eleganța, răbdarea, intuiția sau inteligența emoțională, pot fi transformate în adevărate atuuri de leadership. Nu este nevoie să imităm modele masculine pentru a avea autoritate; este nevoie să ne ancorăm în autenticitate și echilibru.

Definița eleganței, readaptată la modelul de business poate fi privită ca formă de inteligență emoțională și prezență conștientă — este profund relevantă pentru leadershipul feminin de astăzi. Puterea adevărată nu stă în a domina, ci în a inspira. Iar feminitatea asumată, trăită cu echilibru și autenticitate, poate deveni o forță reală de transformare într-un mediu de business aflat în continuă schimbare.

Rolul Directorului Finaciar într-o companie de tehnologie nu presupune doar cifre, ci și viziune. Care credeți că sunt principalele provocări într-un spațiu în care inovația, proiecțiile pe termen lung și riscul merg mână în mână?

Rolul unui director financiar presupune o înțelegere profundă a proceselor financiare, dar și abilitatea de a analiza și interpreta datele într-un context dinamic, marcat de schimbări legislative și de reglementare. Mediul economic actual este într-o permanentă reașezare, însă doar atenția la detaliul execuțional și stimularea continuă a creșterii financiare pot face diferența dintre succes și eșec.

În acest context, directorul financiar are un rol esențial: acela de a construi punți între nevoile operaționale, cerințele externe și obiectivele de business, devenind un catalizator al transformării. Implementarea digitalizării nu trebuie privită ca un proces tehnic, ci ca o strategie de echilibru – una inteligentă, etapizată, cu costuri bine planificate și un focus clar pe rezultate măsurabile.

Astfel, directorul financiar de astăzi nu mai este doar un custode al cifrelor, ci un partener strategic, capabil să transforme datele în decizii și complexitatea în claritate.

Într-un univers în care tehnologia se schimbă mai repede decât modelele economice, cum reușiți, ca director financiar, să luați decizii strategice?

Într-un context în care tehnologia avansează mai repede decât modelele economice pot ține pasul, rolul directorului financiar s-a transformat profund. Nu mai vorbim despre cineva care „ține bugetul sub control”, ci despre un partener strategic capabil să privească dincolo de cifre și să anticipeze schimbarea.

În calitate de director financiar, ajungi să te întrebi constant: ce tehnologii pot schimba modelul nostru de business? Ce investiții pot aduce flexibilitate și scalabilitate, nu doar eficiență pe termen scurt? În acest context, deciziile nu se mai bazează doar pe baza performanțelor trecute, ci pe capacitatea de a construi scenarii, de a interpreta date în timp real și de a înțelege dinamica pieței.

Totul se redefinește în jurul adaptabilității: despre cum creezi reziliență financiară, fără să pierzi din vedere inovația. Într-o lume unde schimbarea este singura constantă, directorul finaciar modern devine liantul dintre stabilitate și progres, iar colaborarea cu echipele tehnice devine esențială. Nu poți decide singur dacă o platformă merită investiția — trebuie să înțelegi valoarea pe care o aduce și cât de repede se poate transforma într-un avantaj competitiv real.

Într-un ecosistem dominat de ingineri, arhitecți IT și inovatori, cum vă faceți vocea auzită în discuțiile despre cifre și strategie?

Cred într-un leadership bazat pe claritate, încredere și coerență — mai ales într-un domeniu atât de dinamic precum tehnologia. Îmi place să construiesc relații directe, să încurajez inițiativa și să gândim împreună pe termen lung.

În leadership, nu este vorba despre a vorbi mai tare, ci despre a construi încredere. O voce ascultată este aceea care vine cu soluții, nu doar cu probleme. Pentru ca ideile tale să fie cu adevărat auzite, trebuie mai întâi să înveți să asculți. Apoi, prin claritate, consecvență și context, să formulezi puncte de vedere ancorate în realitate, susținute de date și transmise cu empatie față de cei cărora te adresezi.

Într-un rol financiar, într-o companie tech, este esențial să fi mai mult decât un custode al cifrelor – trebuie să fii un partener strategic, implicat în direcția de creștere, în evaluarea investițiilor și în sustenabilitatea deciziilor. Îmi asum deciziile, dar valorizez colaborarea și transparența.

Cum reușiți să mențineți echilibrul dintre viziune și rigoare financiară, astfel încât inovația să fie susținută prin decizii curajoase, dar sustenabile, cu impact pe termen lung?

Fiecare etapă din parcursul meu mi-a întărit convingerea că rolul financiar trebuie să fie profund conectat la viziune – pentru că fără viziune, cifrele sunt doar trecut. Când vorbim despre echilibrul între viziune și rigoare, între inovație și sustenabilitate financiară, cheia stă în alinierea constantă dintre direcția strategică a companiei și realitățile financiare. Viziunea fără rigoare rămâne o idee, iar rigoarea fără viziune blochează progresul.

Într-o companie de tehnologie, unde inovația este motorul principal, sustenabilitatea financiară nu înseamnă prudență excesivă, ci capacitatea de a prioritiza și de a susține ritmul de dezvoltare fără a compromite sănătatea pe termen lung. Este nevoie de decizii curajoase, dar bine fundamentate, de investiții inteligente și de o cultură care integrează responsabilitatea financiară în tot ceea ce construim.

În managementul financiar – și în management, în general – este important să nu confundăm agitația cu progresul real. Echilibrul între viziune și rigoare înseamnă să ne concentrăm pe proiectele strategice care aduc valoare pe termen lung, nu doar pe activitățile care ne țin ocupați, dar nu generează impact.

Vedem tot mai multe femei în poziții de leadership în tehnologie, dar încă puține în funcții financiare de top. Cum interpretați această evoluție și ce lipsește încă din peisaj?

Lumea afacerilor, tradițional dominată de bărbați, trece printr-o transformare profundă. Prezența feminină în poziții de leadership, inclusiv în tehnologie, a adus o viziune mai echilibrată, o abordare empatică și o diversitate de perspective care îmbogățesc cultura decizională și strategică a companiilor.

Cred că digitalizarea a creat noi oportunități pentru femei în domenii tehnice, însă în zona financiară persistă bariere culturale, rețele închise de leadership și o percepție învechită asupra autorității financiare. Este momentul ca aceste paradigme să se schimbe. Avem nevoie de încredere și sprijin real din partea stakeholderilor, investitorilor și echipelor executive, pentru a înțelege că leadershipul financiar nu are gen. Competența, viziunea și responsabilitatea nu țin de stereotipuri, ci de valoarea profesională și integritatea personală.

Faptul că vedem tot mai multe femei în roluri-cheie din tehnologie arată că schimbarea este posibilă. Totuși, în zona financiară, roluri precum Director Financiar sau Membru Board, reprezentarea feminină rămâne, la nivel global, încă modestă.

Ce v-a învățat experiența de Director Financiar despre oameni și încredere, două resurse cheie când ne referim la creşterea unei companii?

Oamenii și încrederea sunt cele mai valoroase resurse ale unei organizații. De-a lungul carierei mele, am înțeles că fără o echipă dedicată și un mediu bazat pe respect și transparență, nici cea mai bună strategie financiară nu funcționează.

La Metaminds, am pus accent pe dezvoltarea și performanța echipei financiare, dar și pe promovarea unei culturi a învățării continue. Susțin creșterea profesională a colegilor indiferent de departament, pentru că inteligența colectivă se construiește doar într-un mediu deschis și colaborativ.

Stabilirea de obiective clare, oferirea de feedback constructiv și recunoașterea contribuțiilor individuale duc la echipe cu un grad ridicat de coeziune și performanță. În calitate de director financiar, coordonând echipe mari și dezvoltând departamente de la zero, am învățat că leadershipul financiar înseamnă transparență, respect și colaborare.

Cum definiți ledearshipul autentic?

Leadershipul autentic începe cu ascultarea reală. Atunci când leadershipul ascultă, strategiile capătă sustenabilitate, organizația devine mai inteligentă financiar, iar riscurile sunt gestionate, nu temute. Valoarea pe termen lung nu apare întâmplător – se construiește prin decizii conștiente, prin echilibru și prin respect față de oameni și adevărul financiar.

Companiile puternice nu se clădesc doar pe idei strălucite, ci pe echipe de conducere care înțeleg și respectă realitatea economică, chiar și atunci când aceasta impune ajustări. Pentru că, de cele mai multe ori, claritatea creează spațiu pentru creștere sănătoasă și durabilă. În esență, leadershipul nu este despre cifre, ci despre oameni, despre capacitatea de a transforma împreună provocările în oportunități reale de creștere.

Ce sfat le-ați da tinerelor care vor să construiască o carieră în tehnologie sau finanțe, dar se tem că nu e „terenul lor”?

Le-aș spune, înainte de orice, să aibă curaj. Curajul de a începe, de a greși, de a întreba și de a continua. Nimeni nu pornește de la perfecțiune, dar oricine poate evolua prin curiozitate, perseverență și deschidere.

Le-aș recomanda să își asume implicarea sinceră în ceea ce fac și să privească fiecare provocare ca pe o ocazie de învățare. Domeniile tehnologiei și finanțelor pot părea intimidante la început, dar sunt, în realitate, terenuri ale performanței, unde competența și pasiunea fac diferența.

Tocmai din acest motiv mi-am dorit să fiu implicată în programul Meta-Pro,dezvoltat de Metaminds pentru studenți – un program care nu doar explică teoria, ci oferă o perspectivă clară asupra întregului parcurs al unui business: de la idee și strategie, până la decizie, execuție și impact. Cred cu tărie că expunerea timpurie la realitatea mediului de business poate face diferența între teamă și încredere, între ezitare și asumare.

Mă regăsesc adesea în acest citat: „Dacă nu ești dispus să înveți, nimeni nu te poate ajuta. Dacă ești hotărât să înveți, nimeni nu te poate opri.”

Cred cu tărie că dorința de a învăța continuu și determinarea sunt cele mai valoroase resurse în carieră. Într-o lume care se schimbă constant, capacitatea de a învăța rapid și de a te adapta devine un avantaj strategic. Aș mai adăuga un sfat practic: căutați mentori, oameni care inspiră, care vă pot ghida și provoca în același timp. Nu vă fie teamă să cereți feedback sau să ieșiți din zona de confort. Creșterea reală nu se întâmplă în zona de confort, ci acolo unde aveți curajul să vă testați limitele și să învățați din fiecare pas.

Articol susținut de Metaminds