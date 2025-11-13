În țara în care mii de copii sunt acuzați de vrăjitorie, o organizație încearcă să îi ajute să își refacă viața

Acuzată când avea 13 ani de către mătușa ei că ar fi o vrăjitoare responsabilă pentru nenorocirile familiei, Faith a fugit de acasă după ce înfometată intenționat timp de mai multe zile în satul ei natal dintr-o zonă rurală a provinciei Akwa Ibom din sudul Nigeriei, relatează Reuters.

Astăzi în vârstă de 19 ani, Faith studiază Tehnologia Laboratoarelor de Știință la un institut politehnic din orașul Eket, aflat în aceeași provincie, și visează să se specializeze ca medic.

„Vreau să dovedesc că nu sunt ceea ce au spus că sunt”, a declarat Faith, care a rămas orfană de ambii părinți, pentru Reuters.

Agenția de presă notează că a decis să nu publice numele complete ale victimelor pentru a le proteja identitatea, având în vedere stigmatul asociat copiilor acuzați de vrăjitorie.

Schimbarea destinului lui Faith a venit după un drum epuizant de 20 de kilometri, parcurs fără mâncare, la capătul căruia a ajuns la un adăpost administrat de organizația CRARN, un grup de ajutorare dedicat copiilor acuzați de vrăjitorie.

Zeci de mii de copii acuzați de vrăjitorie în Nigeria doar în ultimele două decenii

CRARN – acronim de la „Child Rights and Rehabilitation Network” (Rețeaua pentru Drepturile și Reabilitarea Copilului) – estimează că peste 30.000 de copii nigerieni au fost acuzați de vrăjitorie în ultimii 20 de ani.

Deși guvernul nigerian a adoptat legi, atât la nivel federal, cât și la nivel statal, pentru a preveni abuzurile asupra copiilor legate de presupusa vrăjitorie, activiștii spun că practica este în continuare răspândită.

„Dacă un copil este acuzat de vrăjitorie, de obicei este bătut, abandonat și lăsat să rătăcească pe străzi. Noi îi salvăm și le oferim o șansă să învețe”, afirmă Ima Itauma, manager de programe la CRARN.

Problema este cea mai frecventă în provinciile sudice Akwa Ibom și Cross River, aflate pe coasta țării. Acestea sunt majoritar creștine, dar credințele tradiționale care pun nenorocirile pe seama unor cauze supranaturale – cum ar fi posedarea de spirite malefice – sunt încă larg răspândite.

Ritual de „purificare” și alungare a spiritelor rele, FOTO: Sia Kambou / AFP / Profimedia Images

Acuzațiile de vrăjitorie sunt o afacere profitabilă pentru unii

Fenomenul este alimentat și de influența pastorilor neoprotestanți evanghelici și a vracilor care oferă contracost „exorcizarea” copiilor acuzați că ar fi posedați de Satana. Afacerea e una profitabilă pentru vraci.

Mătușa lui Faith a acuzat-o de vrăjitorie după ce motocicleta unchiului s-a stricat și afacerea familiei a început să meargă prost.

„Chiar și când am luat primul loc la școală, mătușa mea a spus că mi l-au dat spiritele mele de vrăjitoare”, povestește tânăra.

CRARN și alte organizații similare, precum Street Mentors Network și Way to the Nations, afirmă că educația este mijlocul prin care copiii acuzați de vrăjitorie își pot construi un viitor mai bun. Aceste organizații, finanțate parțial din resurse proprii, oferă hrană, adăpost și acces la educație copiilor salvați.

Faith este una dintre aproximativ 200 de tinere persoane care, fiind acuzate de vrăjitorie în copilărie, au fost ajutate din 2003 încoace de CRARN să ajungă la studii superioare, potrivit organizației.

„Când un copil știe să citească, să scrie și să gândească, capătă puterea de a alege”, afirmă Anita Michael, fondatoarea Street Mentors Network, care are în grijă în prezent cinci copii. Toți merg la școală sau urmează cursuri de formare profesională.

Fetiță acuzată de vrăjitorie în Africa, FOTO: Louise Wateridge / Zuma Press / Profimedia Images

Pastorii nu vor să vorbească despre mărturiile cutremurătoare ale copiilor

Deși acuzațiile împotriva copiilor sunt făcute în cadrul familiilor și în timpul slujbelor religioase sau ceremoniilor de exorcizare, puțini dintre cei care susțin astfel de practici sunt dispuși să vorbească deschis despre ele.

Un pastor al unei biserici din Eket, unde unul dintre copiii salvați fusese acuzat de vrăjitorie, a refuzat să comenteze. Un alt pastor local cunoscut, rugat să comenteze în general asupra fenomenului, nu a mai răspuns nici la apelurile telefonice, nici la mesaje.

Leonardo Santos, cofondator al Way to the Nations, afirmă că, în ciuda anilor de campanii de conștientizare, progresul este dureros de lent, iar acuzațiile continuă să apară.

La adăpostul CRARN, un elev de 13 ani a povestit cum, la vârsta de 9 ani, mama lui l-a dus în pădure și l-a atacat cu o macetă, rănindu-l la gât, umăr și spate, apoi l-a acoperit cu iarbă și l-a lăsat acolo să moară. Fusese acuzat de vrăjitorie de pastorul unei biserici locale.

„Am stat în pădurea aceea trei zile”, a povestit el plângând în timp ce vorbea cu reporterii Reuters. „Nu puteam merge. Mi-am folosit genunchii ca să târăsc până la drum”, a relatat acesta.

Un trecător l-a găsit, i-a dat pâine și l-a dus la spital. După tratament, băiatul pe nume Friday a fost dus într-un centru de reabilitare, unde trăiește acum și merge la școală.

El spune că vrea să devină avocat, „ca să o pot da în judecată pe mama pentru asta”.