În timp ce centrul Bucureștiului e invadat de șobolani, un mare oraș din Europa a găsit o soluție neobișnuită în lupta cu rozătoarele: „Nu implică otravă”

După ce două dintre municipalitățile din Bruxelles, Belgia, a apelat la o soluție inedită în lupta cu șobolanii, o alta, îi urmează exemplul. Iar soluția nu implică otravă.

La fel ca Etterbeek, municipalitatea din Bruxelles va elibera dihori pentru a încerca să reducă numărul de șobolani. „Această tehnică, care nu implică utilizarea otrăvii, constă în a-i scoate pe șobolani din vizuinele lor cu ajutorul dihorilor, pentru a-i captura ulterior”, spun autoritățile din municipalitatea Bruxelles, citate de presa belgiană.

Spre deosebire de București, Bruxelles-ul este organizat sub formă de municipalități autonome. Are 19, fiecare cu primarul ei.

Consiliul municipal a aprobat, într-adevăr, apelarea la un specialist în domeniu. „Metoda sa se bazează pe principiul conform căruia șobolanul este o pradă naturală a dihorului”, a explicat consilierul municipal din Bruxelles responsabil cu curățenia publică, Anas Ben Abdelmoumen (PS).

Tot potrivit consilierului, bugetul orașului pentru combaterea șobolanilor se ridică la aproape 100.000 de euro. Bruxelles a achiziționat, de asemenea, mai multe capcane inteligente care au permis deja capturarea a aproape 1.400 de șobolani.

Zeci de șobolani în centrul Bucureștiului

Zilele trecute, zeci de șobolani au fost filmați în timp ce mișunau în centrul Bucureștiului, în zona Pieței Sf. Vineri. Primăria Capitalei a dat vina pe Primăria Sectorului 3 și pe cei care hrănesc porumbeii în zonă.