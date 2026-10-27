În timp ce Republica Moldova avansează pe calea integrării în UE, manualele școlare din Transnistria prezintă invazia Rusiei în Ucraina drept „reunificare”

Elevii care studiază în limba ucraineană în regiunea transnistreană vor învăța istoria din manuale care prezintă războiul din Ucraina drept o „operațiune militară specială” și justifică ocuparea teritoriilor ucrainene de către Rusia. Aceste manuale vor intra în programul educațional începând cu 2027, potrivit Asociației Promo-LEX, care se ocupă cu protecția drepturilor omului.

Organizația Promo-LEX avertizează că măsura apropie și mai mult sistemul educațional din regiune de cel rusesc, inclusiv prin promovarea narațiunilor Kremlinului în școlile cu predare în limba ucraineană. Planul face parte din programul „Manual” („Учебник” din limba rusă – n.r.), elaborat de așa-numitul minister al educației de la Tiraspol, care prevede înnoirea manualelor și adaptarea programelor școlare la standardele Federației Ruse. Potrivit Promo-LEX, manualele care urmează să fie traduse au fost elaborate sub conducerea și cu participarea lui Vladimir Medinski, consilier al președintelui rus Vladimir Putin.

„Astfel, pentru școlile cu predare în limba ucraineană sunt pregătite traduceri ale unor manuale care legitimează agresiunea rusă împotriva Ucrainei”, se arată într-un material publicat pe 26 octombrie pe site-ul Promo-LEX, în baza celui de-al treilea raport de monitorizare a situației drepturilor omului în regiunea transnistreană pentru anul 2026.

Promo-LEX: Manualele prezintă ocupația rusă drept o „reunificare”

Noile manuale rusești de istorie pentru clasele a X-a și a XI-a au fost prezentate în august 2023 și au fost introduse în școlile din Federația Rusă începând din septembrie aceluiași an. În manualul pentru clasa a XI-a, secțiunile despre perioada 1970-2000 au fost rescrise, iar un capitol despre invazia Ucrainei a fost adăugat. Războiul de scară largă din Ucraina, început pe 24 februarie 2022, este descris prin termenul folosit de Kremlin, „operațiune militară specială”, iar teritoriile ucrainene ocupate sunt numite „noi regiuni” ale Rusiei. Ucraina este prezentată în termeni denigratori în secțiuni intitulate „Neonazismul ucrainean” și „Ucraina – stat neonazist”. Potrivit Promo-LEX, manualele urmăresc „educarea patriotismului”, minimalizează represiunile sovietice și atribuie Occidentului responsabilitatea pentru conflictele internaționale. Organizația consideră că aceste materiale transformă predarea istoriei într-un instrument de propagandă.

În august 2026, Societatea Rusă de Istorie Militară, condusă de Medinski, a anunțat pregătirea unui manual de istorie a Ucrainei care ar urma să promoveze ideea „unității vechiului popor rus”.

Câți elevi învață în Transnistria

În anul școlar 2025-2026, în trei școli cu predare în limba ucraineană din Tiraspol, Râbnița și Bender învățau 423 de elevi, adică aproximativ 1% din totalul elevilor instituțiilor de învățământ controlate de structurile de la Tiraspol. În schimb, 94,4% dintre elevi studiau în limba rusă. În limba română, învață peste 2100 de elevi din cele 8 instituții de învățământ cu predare în limba oficială din Republica Moldova.

Promo-LEX semnalează lipsa manualelor și distribuirea materialelor finanțate de Rusia

Școlile din regiune se confruntă de mai mulți ani cu un deficit de manuale și cu un fond de carte învechit. Potrivit datelor din „Cartea albă privind reintegrarea educațională a regiunii transnistrene”, fondul de manuale cuprinde 780 de mii 665 de exemplare, dintre care 68% sunt uzate. Finanțarea pentru înnoirea acestuia a fost insuficientă în perioada 2022-2024 și a fost suspendată odată cu declanșarea crizei economice din 2025.

Lipsa manualelor afectează în special școlile cu predare în limba ucraineană și pe cele cu predare în limba română în grafie chirilică. În august 2026, structurile de la Tiraspol au anunțat distribuirea a aproximativ 150.000 de manuale noi, publicate în cadrul unui proiect finanțat de Federația Rusă. Nu este prima dată când materialele didactice distribuite în regiune reproduc narațiunile Kremlinului.

În 2023, într-un lot de manuale trimise în regiunea transnistreană au fost identificate cărți de istorie care prezentau anexarea Crimeei drept „reunificare”, iar invazia rusă drept o acțiune de „eliberare”, potrivit Promo-LEX.