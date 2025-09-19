În timp ce tancurile israeliene avansează în Gaza, Germania spune că nu s-a decis dacă va susține o propunere-cheie ce vizează sancționarea statului evreu

Tancurile israeliene Merkava, staționate de-a lungul frontierei cu Fâșia Gaza, în timp ce Israelul a declanșat o nouă campanie de bombardamente de amploare asupra orașului Gaza, pe 16 septembrie 2025. FOTO: Eddie Gerald / Alamy / Profimedia

Germania va lua o decizie cu privire la susținerea sancțiunilor Uniunii Europene împotriva Israelului înainte de reuniunea UE de la Copenhaga care va avea loc în luna octombrie, a declarat joi cancelarul Friedrich Merz, în timpul unei vizite la Madrid, potrivit Reuters.

Vorbind alături de premierul spaniol Pedro Sanchez, Merz a spus că acțiunile Israelului în Fâșia Gaza nu sunt proporționale cu obiectivele declarate, dar a adăugat că Germania nu împărtășește opinia că aceste acțiuni constituie genocid.

El a adăugat că, pentru Germania, recunoașterea statalității palestiniene nu este în prezent în discuție.

Comentariile lui Merz subliniază faptul că Germania este din ce în ce mai dispusă să critice Israelul, dar este încă reticentă în a lua măsuri punitive împotriva unei țări față de care guvernul de la Berlin simte o responsabilitate specială.

Comisia Europeană a propus miercuri, din cauza războiului din Fâșia Gaza, suspendarea unui acord comercial care afectează exporturile israeliene în valoare de aproximativ 5,8 miliarde de euro (6,87 miliarde de dolari), deși măsura nu are în prezent suficient sprijin din partea țărilor UE pentru a fi adoptată.

„Vom ajunge în zilele următoare la o opinie finală a guvernului german cu privire la aceste întrebări, care acum trebuie să primească un răspuns la nivel european”, a spus Merz.

„Vom discuta din nou aceste probleme săptămâna viitoare la nivelul cabinetului federal. Presupun că vom avea apoi o poziție la reuniunea informală a Consiliului din 1 octombrie de la Copenhaga, care va fi susținută și de întregul guvern german”, a precizat cancelarul federal.

Berlinul menține o poziție potrivit căreia are o obligație specială față de Israel din cauza responsabilității Germaniei pentru Holocaustul evreilor europeni, poziție care a fost pusă la încercare din cauza îngrijorării crescânde a Europei față de conflictul din Fâșia Gaza, în care au fost uciși aproximativ 64.000 de palestinieni.

Joi, tancurile israeliene avansau în două zone ale orașului Gaza care sunt porți de acces către centrul orașului, în timp ce internetul și liniile telefonice au fost întrerupte în toată enclava palestianiană, un semn că operațiunile terestre vor escalada în mod iminent.