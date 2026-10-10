În „universurile” lui Picasso din Antibes

Pablo Picasso a avut o viață lungă: s-a născut în 1881 la Málaga și a murit la Mougins în 1973. Iar perioada de creație este și ea impresionantă, pentru că a început să creeze opere încă din copilărie, activând aproape 80 de ani.

Atunci când a murit, făcându-se inventarul operei sale, administratorii moștenirii sale au menționat 70.000 de lucrări în toate proprietățile pe care le deținea, o cantitate uriașă de opere.

A trăit în principal în Franța, deoarece Parisul era în acei ani capitala artelor (mulți artiști din Europa și din Europa de Est, inclusiv din România, s-au stabilit la Paris în anii 1920).

Devenit faimos foarte devreme, avea mulți colecționari în Rusia, în Franța și în Statele Unite, a fost cu adevărat o figură foarte importantă a artei secolului al XX-lea. Ceea ce este interesant, Picasso a fost unul dintre primii artiști care a fost atât de des imortalizat în fotografii de mari fotografi. Și știa că fotografia era, de asemenea, o modalitate bună de a deveni cunoscut, după cum a povestit la Timișoara Jean-Louis Andral, director al Musée Picasso, Antibes. În expoziția „Picasso en visite” de la Timișoara sunt câteva fotografii celebre ale artistului.

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Foto: Diamant24 | Dreamstime.com