În Venezuela, Maduro cheamă populaţia să se prezinte la cazărmi „pentru a învăţa să tragă cu arma”

Președintele Nicolas Maduro, discurs către militari, la o tabără de antrenament din Caracas, Venezuela. Credit foto: Zurimar Campos / AFP / Profimedia

Devenit duşmanul numărul unu al lui Donald Trump, preşedintele venezuelean Nicolás Maduro a cerut populaţiei să se prezinte sâmbătă la cazărmi pentru exerciţii militare şi „a învăţa să tragă cu arma”, relatează France Presse.

Această decizie vine după ce Statele Unite au trimis nave de război în Caraibe în cadrul unei operaţiuni antidrog pe care Nicolás Maduro o consideră o „ameninţare”, scrie News.ro citând AFP.

„Sâmbătă, poporul, tovarăşii, miliţienii, rezerviştii şi tineretul (…) la cazărmi pentru a primi instruire şi a învăţa pe poligoanele de tragere să tragă pentru apărarea patriei”, a declarat vineri seară preşedintele venezuelean în cadrul unei ceremonii televizate, chemând toţi voluntarii care s-au înrolat în ultimele zile să se prezinte la cazărmi.

Relaţiile dintre Washington şi Caracas s-au deteriorat de la venirea la putere a lui Hugo Chávez, un preşedinte marxist, în 1999. Moartea sa nu a permis o îmbunătăţire durabilă a relaţiilor, iar succesorul Nicolás Maduro deţine în continuare frâiele puterii, în ciuda numeroaselor suspiciuni de fraude electorale masive.

Donald Trump, în timpul primului său mandat, a instituit un embargo asupra petrolului, una dintre principalele bogăţii ale ţării, provocând daune importante economiei.

Preşedintele venezuelean a fost chiar acuzat în 2020 de „narcoterorism” şi a fost oferită o recompensă de 50 milioane de dolari în schimbul informaţiilor „care să permită arestarea şi/sau condamnarea sa”.