În zi de doliu național, un copil rămas orfan la Revoluție mărturisește: „Târziu am realizat că cel căruia îi duceam flori la mormânt era TATA: erou Aurel Merca”

Mormântul lui Aurel Merca, erou martir la Revoluția din 1989: tatăl care abia și-a cunoscut fiica, bunicul căruia îi aduce flori la mormânt, astăzi, și nepoata. FOTO: Arhiva familiei

Decesul fostului președinte Ion Iliescu ne-a adus pe toți înapoi în timp. S-a discutat mult în aceste zile despre Revoluția din ’89, despre Mineriade, despre dreptate și injustiție, despre memoria colectivă și istoria care nu trebuie uitată. Așa cum nu trebuie să îi uităm nici pe cei care și-au dat viața în acel sângeros decembrie, pe eroii care au murit visând la libertate.

Cum simt urmașii acestor eroi aceste zile și cum îi afectează discuțiile legate de funeraliile naționale ale fostului Președinte? Ce simt copiii rămași fără părinți și fără dreptate?

După publicarea articolului „A fost bun Ion Iliescu? Ce-i răspunzi copilului când te întreabă asta”, Cosmina Merca, fiica unui erou-martir din Cluj-Napoca, ne-a scris un comentariu dureros:

„I-am spus (copilului – n.r.), demult, că Iliescu e unul dintre cei responsabili de moartea bunicului ei, care, din păcate, niciodată nu a plătit pentru crimele sale. Când eu aveam un an, tatăl meu a murit în Revoluție și toată viața mea am așteptat să se facă dreptate pentru el și pentru cei peste 1.140 de Eroi Martiri de la Revoluție. Dreptate care nu a venit niciodată… călăii de atunci încep să „plece” pe rând, după ce au trăit zeci de ani, bine mersi, pe banii statului. Dar justiția divină e acolo pentru toți!”.

Mesajul său – un amestec de revoltă și dorință pentru dreptate – ne-a determinat să o căutăm, să îi scriem și să îi aflăm povestea. Avea doar un an și patru luni la Revoluție, când i-a murit tatăl. Acum, la peste trei decenii distanță de acele momente, îi publicăm integral mărturia, exact așa cum ne-a fost relatată.

„Nici nu știu ce aș putea să vă povestesc exact… Dacă m-aș apuca să spun pe bune toate urmările, s-ar putea scrie o carte…”, își începe Cosmina Merca destăinuirea și ne povestește cele câteva amintiri păstrate cu sfințenie (mai mult din poveștile mamei și ale surorii sale) despre tatăl său: Erou Aurel Merca.

