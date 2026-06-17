Horațiu Potra iese din închisoare. Decizia luată de ÎCCJ

Judecătorii Instanței supreme au decis, miercuri, revocarea măsurii arestului preventiv în cazul mercenarului Horațiu Potra, în dosarul în care este judecat și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.

În urma acestei hotărârii definitive luate de magistrații de la ÎCCJ, Potra va fi pus imediat în libertate, după ce a admis contestația făcută de liderul mercenarilor. El se afla în arest preventiv din noiembrie 2025.

Instanța Supremă a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a arestului la domiciliu pentru o durată de 30 de zile, începând de miercuri.

„Admite contestaţia formulată de inculpatul Potra Horaţiu împotriva încheierii din data de 10 iunie 2026 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Bucureşti. Desfiinţează încheierea atacată şi, rejudecând, dispune înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a arestului la domiciliu faţă de inculpatul Potra Horaţiu, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 17 iunie 2026 până la data de 16 iulie 2026, inclusiv”, se arată în soluția pe scurt publicată pe portalul instanței supreme.

Judecătorii au mai dispus ca Potra să poarte o brățară electronică de supraveghere.

De supravegherea inculpatului se va ocupa Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu – Poliția Municipiului Mediaș.

Confom codului de procedură penală, pe durata arestului la domiciliu, Potra are mai multe obligaţii:

să nu părăsească imobilul în care locuieşte din municipiul Mediaș, unde locuiește, fără permisiunea organului judiciar;

să se prezinte în faţa judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat;

să nu comunice cu ceilalţi 20 inculpaţi din dosar, inclusiv fostul candidat la alegerile prezidențiale, Georgescu Călin, şi nici cu martorii propuşi prin rechizitoriu, printre care și Eugen Sechila, direct sau indirect, pe nicio cale;

să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme.

În 10 iunie, Curtea de Apel București hotărâse prelungirea arestării preventive a lui Horațiu Potra. În 26 mai, instanța supremă a revocat măsura controlului judiciar în cazul în cazul fiului și nepotului lui Horațiu Potra, în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care este inculpat și Călin Georgescu.



Plecat din țară în timpul cercetărilor, Potra a fost prins în Dubai în septembrie 2025, Horaţiu Potra a fost de acord să fie adus în ţară, motiv pentru care procedurile s-au derulat repede. În caz contrar, acestea ar fi putut dura mai mult, având în vedere că nu există acord de extrădare cu Emiratele Arabe. El a fost adus în ţară în 20 noiembrie 2025, împreună cu fiul şi nepotul său.