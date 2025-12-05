Înalta Curte atacă la Curtea Constituțională legea Guvernului Bolojan privind pensiile magistraților
Este pentru a doua oară când judecătorii Instanței Supreme atacă la CCR proiectul de lege care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi şi pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament. Primul proiect de lege a fost declarat neconstituțional pe formă, pentru că Guvernul Bolojan nu a așteptat avizul CSM.
Înalta Curte a decis sesizarea CCR cu privire la legea privind pensionarea magistraților. Decizia a fost luată în unanimitate de 102 judecători din 102 prezenți. Reprezentanții Instanței Supreme vor susține declarații de presă, la ora 13.00, pentru a-și argumenta decizia.
Ședința secțiilor reunite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție în care a fost luată această decizie a avut loc de la ora 12.00.
Premierul Ilie Bolojan și-a asumat marți răspunderea în Parlament pe legea privind pensiile magistraților. Opoziția a depus deja o moțiune de cenzură, iar votul ar urma să aibă loc săptămâna viitoare.
Poriectul de lege, care a făcut parte şi din al doilea pachet de măsuri pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea, a mai fost contestat la CCR, iar în 20 octombrie instanţa a stabilit că este neconstiţuţional, întrucât nu a fost respectat termenul legal pentru emiterea avizului consultativ al CSM.
Modificări față de prima variantă pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea
Legea pe care și-a asumat acum răspunderea Ilie Bolojan are o singura diferență majoră față de prima variantă, care a picat la CCR în luna octombrie (din cauza lipsei avizului de la CSM). Față de prima variantă, legea prevede o perioadă de tranziție de 15 ani, și nu de 10.
- Proiectul de lege prevede ca pensia să fie egală cu 70% din ultimul salariu net, la fel ca în forma anterioară propusă de Guvernul Bolojan, respinsă de Curtea Constituțională.
- Perioada de tranziție însă a crescut de la 10 la 15 ani. Concret, asta înseamnă că peste 15 ani, magistrații vor ieși la pensie la 65 de ani.
- În fiecare an, vârsta de pensionare va crește cu un an, până când, în 2042, procurorii și judecătorii vor ieși la pensie la 65 de ani.
- Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei de serviciu va fi de 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimele 60 de luni, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă avută în activitate.
- Magistrații se vor putea pensiona în continuare anticipat, cu condiția să aibă o vechime de 35 de ani, dar dacă nu au împlinită vârsta de 65 de ani se va aplica o penalizare anuală „de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public”.
În prezent, pensia de serviciu a magistraților reprezintă 80% din ultimul salariu brut.
Pentru noua lege Guvernul a așteptat avizul CSM, care a fost însă unul negativ.