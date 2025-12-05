Înalta Curte atacă la Curtea Constituțională legea Guvernului Bolojan privind pensiile magistraților

Este pentru a doua oară când judecătorii Instanței Supreme atacă la CCR proiectul de lege care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi şi pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament. Primul proiect de lege a fost declarat neconstituțional pe formă, pentru că Guvernul Bolojan nu a așteptat avizul CSM.

12:45

Înalta Curte a decis sesizarea CCR cu privire la legea privind pensionarea magistraților. Decizia a fost luată în unanimitate de 102 judecători din 102 prezenți. Reprezentanții Instanței Supreme vor susține declarații de presă, la ora 13.00, pentru a-și argumenta decizia.

Ședința secțiilor reunite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție în care a fost luată această decizie a avut loc de la ora 12.00.

Premierul Ilie Bolojan și-a asumat marți răspunderea în Parlament pe legea privind pensiile magistraților. Opoziția a depus deja o moțiune de cenzură, iar votul ar urma să aibă loc săptămâna viitoare.

Poriectul de lege, care a făcut parte şi din al doilea pachet de măsuri pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea, a mai fost contestat la CCR, iar în 20 octombrie instanţa a stabilit că este neconstiţuţional, întrucât nu a fost respectat termenul legal pentru emiterea avizului consultativ al CSM.

Modificări față de prima variantă pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea

Legea pe care și-a asumat acum răspunderea Ilie Bolojan are o singura diferență majoră față de prima variantă, care a picat la CCR în luna octombrie (din cauza lipsei avizului de la CSM). Față de prima variantă, legea prevede o perioadă de tranziție de 15 ani, și nu de 10.

Proiectul de lege prevede ca pensia să fie egală cu 70% din ultimul salariu net, la fel ca în forma anterioară propusă de Guvernul Bolojan, respinsă de Curtea Constituțională.

Perioada de tranziție însă a crescut de la 10 la 15 ani. Concret, asta înseamnă că peste 15 ani, magistrații vor ieși la pensie la 65 de ani.

În fiecare an, vârsta de pensionare va crește cu un an, până când, în 2042, procurorii și judecătorii vor ieși la pensie la 65 de ani.

Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei de serviciu va fi de 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimele 60 de luni, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă avută în activitate.

Magistrații se vor putea pensiona în continuare anticipat, cu condiția să aibă o vechime de 35 de ani, dar dacă nu au împlinită vârsta de 65 de ani se va aplica o penalizare anuală „de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public”.

În prezent, pensia de serviciu a magistraților reprezintă 80% din ultimul salariu brut.

Pentru noua lege Guvernul a așteptat avizul CSM, care a fost însă unul negativ.