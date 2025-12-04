Înalta Curte convoacă o ședință pentru a „analiza” proiectul privind pensiile magistraților

Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a anunțat că a fost convocată o ședință pentru vineri, 5 decembrie, la ora 12, cu scopul de a fi analizat proiectul de lege privind pensiile magistraților, adoptat în această săptămână de Guvern prin asumarea răspunderii.

„La data de 5 decembrie 2025, ora 12:00, a fost convocată ședința Secțiilor Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, în conformitate cu prevederile art. 27 lit. b) din Legea nr.304/2022 privind organizarea judiciară, având ca obiect al ordinii de zi Sesizarea Curții Constituționale în vederea exercitării controlului de constituționalitate, înainte de promulgare, asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (PL-x nr. 522/2025)”, a declarat Înalta Curte, joi, într-un comunicat de presă.

Instituția a precizat că în cadrul ședinței de vineri „se va analiza textul actului normativ în raport de atribuțiile stabilite în temeiul art.146 lit.a) din Constituția României și art.15 alin.(1) din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale”.

Marți, premierul Ilie Bolojan a angajat răspunderea Guvernului asupra proiectului care crește vârsta de pensionare a magistraților și le micșorează pensia.

Prima încercare a premierului Bolojan privind pensiile magistraților a picat la CCR, în urma unei sesizări depuse de Înalta Curte, pentru că Executivul nu a așteptat 30 de zile pentru avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Atunci, judecătorii Curții Constituționale nu au analizat textul propriu-zis al legii, ci doar procedura prin care a fost adoptată.

De această dată, Guvernul a primit aviz negativ de la CSM.