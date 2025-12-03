Înalta Curte vrea să atace la CCR legea lui Bolojan privind pensiile magistraților / Când va fi luată decizia 

Instanța supremă, condusă de Lia Savonea, își convoacă judecătorii pentru a decide dacă va ataca la Curtea Constituțională legea privind pensiile magistraților pentru care Cabinetul Bolojan și-a asumat pentru a doua oară, marți, răspunderea în Parlament. Înalta Curte de Casație și Justiție este cea care a atacat legea la CCR și după prima asumare a Guvernului.

Ședința secțiilor reunite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție va avea loc cel mai probabil vineri, pentru a vota dacă atacă sau nu la CCR proiectul privind modificarea pensiilor magistraților, conform surselor HotNews din sistemul de justiție. Este foarte posibil ca magistrații să dea un vot pentru ca legea să ajungă pe masa CCR, conform acelorași surse.

După ce premierul Ilie Bolojan și-a asumat marți răspunderea în Parlament pe legea privind pensiile magistraților, opoziția are la dispoziție trei zile pentru a depune o moțiune de cenzură. În lipsa depunerii unei moțiuni de cenzură în acest termen, legea se consideră adoptată. Termenul expiră joi după-amiază.

După ce legea va fi adoptată de Parlament, ea poate fi contestată timp de două zile la CCR. Acest termen expiră sâmbătă.

Modificări față de prima variantă pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea

Legea pe care și-a asumat acum răspunderea Ilie Bolojan are o singura diferență majoră față de prima variantă, care a picat la CCR în luna octombrie (din cauza lipsei avizului de la CSM). Față de prima variantă, legea prevede o perioadă de tranziție de 15 ani, și nu de 10.

Proiectul de lege prevede ca pensia să fie egală cu 70% din ultimul salariu net, la fel ca în forma anterioară propusă de Guvernul Bolojan, respinsă de Curtea Constituțională.

Perioada de tranziție însă a crescut de la 10 la 15 ani. Concret, asta înseamnă că peste 15 ani, magistrații vor ieși la pensie la 65 de ani.

În fiecare an, vârsta de pensionare va crește cu un an, până când, în 2042, procurorii și judecătorii vor ieși la pensie la 65 de ani.

Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei de serviciu va fi de 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimele 60 de luni, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă avută în activitate.

Magistrații se vor putea pensiona în continuare anticipat, cu condiția să aibă o vechime de 35 de ani, dar dacă nu au împlinită vârsta de 65 de ani se va aplica o penalizare anuală „de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public”.

În prezent, pensia de serviciu a magistraților reprezintă 80% din ultimul salariu brut.

Pentru noua lege Guvernul a așteptat avizul CSM, care a fost însă unul negativ.