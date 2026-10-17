Înapoi la rădăcini, pe cel mai vechi șantier din București Ghencea, de la mahalaua de sfârșit de secol 19 la Prelungirea de azi

Acum 18 ani, șantierul Prelungirea Ghencea apărea pentru prima dată. Pe hârtie. În 2006, proiectul își face cumva loc planurile Consiliului General al Municipiului București. dar rămâne rătăcit prin sertare până în septembrie 2019, când încep oficial lucrările de execuție sub administrația PMB.

În 2020, încep doi ani de blocaje aproape totale din cauza problemelor financiare ale PMB, a reorganizării companiilor municipale și a întârzierilor masive de exproprieri.

În 2022-2024, proiectul e reluat și îrempărțit pe tronsoane, o parte din execuție fiind preluată ulterior de Trustul de Clădiri Metropolitane, iar pentru capătul dinspre Ilfov / Pasaj Domnești s-au făcut parteneriate cu CNAIR și Consiliul Județean Ilfov.

Suntem în 2026, spre final, e tot șantier pe Prelungirea Ghencea, la “supralargire și modernizare”. Pe unele tronsoane, ritmul bun, pe altele e complicat din cauza lucrărilor edilitare conexe.

Dar putem merge și mai mult în trecut în Ghencea. Citește, pe B365.ro, istoria locului din București unde oamenii trăiesc, practic, în cel mai vechi șantier din oraș.