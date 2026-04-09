Încă 600 de funcționari publici vor fi angajați la ANOFM, în plin efort de tăiere a cheltuielilor de personal. Explicațiile Ministrului PSD al Muncii

Guvernul vrea să aprobe joi suplimentarea numărului total de posturi ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) prin înființarea a 600 de posturi, finanțate cu peste 183 milioane de euro din Fondul Social European (FSE), ca parte a angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor cu Comisia Europeană, potrivit unui memorandum inițiat de Ministerul Muncii. „Este un proiect european care finanțează 85% din costurile cu angajarea celor 600 de oameni”, a declarat pentru HotNews ministrul PSD al Muncii, Florin Manole.

Întrebat cum comentează apariția această inițiativă în contextul reformei aprobate de Guvern privind reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din administrația publică, ministrul Muncii a spus că proiectul este mai vechi și are aprobare de la Bruxelles.

„Este un proiect european inițiat înainte de mandatul meu și de venirea lui Ilie Bolojan în Guvern, care înseamnă reforma Serviciului Public de Ocupare și mai multe activități, în afara de angajarea a 600 de oameni și cred ca trebuie sa luam acești bani europeni nerambursabili pentru care avem aprobarea Comisiei Europene”, a declarat pentru HotNews Florin Manole.

Finanțarea acestui proiect în valoare de peste 183,1 milioane de euro a fost aprobată de Comisia Europeană în data de 11 decembrie 2024, se arată în memorandum.

„Este un proiect european care finanțează 85% din costurile cu angajarea celor 600 de oameni. Proiectul mai presupune și pregătirea profesională a noilor angajați și niște obiective, ce vor face acești oameni. Și anume: vor identifica 280 de mii de persoane greu angajabile sau care n-au avut niciodată un loc de muncă și vor angaja peste 76 de mii din acești 280 de mii. Proiectul mai presupune și tot felul de achiziții necesare ANOFM, pentru că oamenii ăștia vor merge în teren, pentru a identifica acești oameni și pentru a face formare profesională pentru ei sau îndrumări”, a precizat ministrul Muncii.

Potrivit acestuia, proiectul mai presupune și tot felul de achiziții necesare ANOFM, pentru atingerea obiectivelor asumate față de Comisia Europeană.

„Pe de o parte primim 85% din bani de la UE și în același timp îndeplinirea indicatorilor, adică peste 70.000 de oameni angajați înseamnă un super impact pozitiv în societate și social și economic”, a mai spus ministrul.

ANOFM are în prezent 2130 de posturi

În comparație cu celelalte servicii publice de ocupare din Uniunea Europeană, ANOFM are un număr redus de personal dacă ne raportăm la populația deservită, fiind pe ultimul loc din Uniunea Europeană, raportat la numărul de locuitori, respectiv populaţia activă, se arată în memorandum.

În decursul timpului, numărul total de posturi aprobate pentru ANOFM și unitățile din subordine s-a redus cu 58%, de la 3.781 în anul 2006 la 2130, în prezent, deși numărul serviciilor, respectiv al măsurilor active oferite de Serviciul Public de Ocupare a crescut semnificativ în toată această perioadă.

„În perspectivă, acest deficit se va amplifica, având în vedere că până în anul 2030 se estimează pensionarea a 211 angajați, la care se adaugă cele 258 de posturi vacante existente, rezultând un deficit structural de cel puțin 469 de posturi. În aceste condiții, consolidarea resursei umane devine o necesitate obiectivă pentru asigurarea funcționării eficiente a instituției și pentru implementarea reformei asumate”, se precizează in document.

Buget și obiective de îndeplinit până în 2029

Proiectul este finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, în cadrul Priorității 1 Modernizarea instituțiilor pieței muncii, în baza Contractului de finanțare nr. 7870 din 23 iulie 2025.

Bugetul total al proiectului este de 183.145.700 euro, iar durata de implementare este de 60 de luni, cu termen final de realizare la 31 decembrie 2029.

Obiectivul general al proiectului constă în modernizarea Serviciului Public de Ocupare din România prin adaptarea acestuia la provocările actuale ale pieței muncii, prin furnizarea de servicii personalizate pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru angajatori, precum și prin creșterea vizibilității și eficienței acestor servicii, în baza unei transformări structurale și funcționale fundamentate pe analize strategice, date obiective și rezultate măsurabile, în deplină concordanță cu angajamentele asumate prin Programul de Guvernare 2025–2028.

Metoda de finanțare utilizată în cadrul proiectului este finanțarea nelegată de costuri, mecanism prin care sprijinul financiar european este acordat exclusiv în funcție de rezultatele obținute și de îndeplinirea obiectivelor asumate, fără raportare la cheltuielile efective

realizate.

Țintele asumate ținte asumate de ANOFM în acest proiect vizează atragerea a 21.750 de angajatori noi, înregistrarea a 275.000 de persoane inactive și formarea profesională a 1.840 de angajați, care vor fi atinse prin implicarea celor 600 de funcționari publici ce vor fi angajați pe posturile nou înfiinţate în structura organizatorică a ANOFM, demers susținut prin finanțare din fonduri europene.

Cei 600 de funcționari pot fi angajați și prin transfer

Posturile nou înființate urmează a fi ocupate eșalonat:

300 de posturi, în primul semestru al anului 2026;

300 de posturi în al doilea semestru al anului 2026.

„În contextul reformei administrației publice și al necesității utilizării eficiente a resurselor umane la nivel național, ocuparea unei părți din aceste 600 de posturi poate fi realizată și prin transferul funcționarilor publici din alte instituții, în condițiile legii.

Această abordare permite valorificarea experienței profesionale existente, facilitând redistribuirea resurselor către domenii prioritare, reducând presiunea asupra recrutării și contribuind la echilibrarea capacității instituționale la nivelul administrației publice”, se menționează în document.

Finanțarea cheltuielilor de personal din Fondul Social European are un impact financiar pozitiv asupra bugetului general consolidat, generând venituri suplimentare de 30.521.700 lei, calculat ca diferență dintre veniturile încasate din plata contribuțiilor și impozitelor aferente salariilor estimate la suma de 166.950.000 lei și cheltuieli în sumă estimată de 136.428.300 lei, potrivit memorandumului Ministerului Muncii.