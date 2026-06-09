Încă două nume stabilite din Guvernul Tomac. Cele 3 ministere pentru conducerea cărora premierul desemnat păstrează suspansul

Florin Duma va fi propunerea premierului desemnat Eugen Tomac pentru Ministerul Economiei, iar Carmen Moraru urmează să fie nominalizată pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), au declarat marți pentru HotNews surse politice.

Totodată, pentru portofoliul Energiei este luat acum în calcul Sorin Elisei, în locul Corinei Popescu, numele vehiculat până acum pentru această funcție.

În timp ce mai multe portofolii au deja titulari anunțați, negocierile pentru definitivarea echipei guvernamentale continuă, iar câteva ministere-cheie au rămas încă fără propuneri definitive sau fără nume vehiculate.

Potrivit surselor citate, Florin Duma va fi propunerea lui Tomac pentru Ministerul Economiei. Florin Duma a fost ales, la finalul anului 2024, președintele principalei organizații reprezentativă a patronilor de IMM-uri, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (IMM România)

În prezent, el este prim-vicepreşedinte pentru dialog social în cadrul organizației.

Pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, propunerea premierului desemnat este Carmen Moraru, au precizat pentru HotNews surse politice. Carmen Moraru este deja secretar de stat în cadrul ministerului.

La Ministerul Energiei, favoritul pentru nominalizare este Sorin Elisei, potrivit informațiilor HotNews. Numele său este luat în calcul în locul Corinei Popescu, vehiculată anterior pentru acest portofoliu. Sursele precizează însă că decizia nu este încă definitivă.

Până să ocupe funcția de secretar general în Ministerul Energiei, Sorin Elisei a fost director al Direcției Generale Politici Energetice și la Green Deal, conform Economedia. Aceeași publicație mai scrie că Elisei este și reprezentantul României în Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom.

Miniștrii anunțați public de Eugen Tomac

Premierul desemnat a declarat luni seară, la Antena 3 CNN, că intenționează să îi propună în viitorul Guvern pe:

Sorin Costreie – Ministerul Educației și funcția de vicepremier;

Dan Neculăescu – Ministerul Apărării;

Luca Niculescu – Ministerul Afacerilor Externe;

Vladimir Ionaș – Ministerul Dezvoltării;

Nicolae Istudor – Ministerul Agriculturii;

Teodor Dulceață – Ministerul Mediului.

Tomac a anunțat că își dorește în viitorul executiv trei vicepremieri: unul pe Economie, unul pe Digitalizare, iar al treilea pe Educație.

Alte nume aflate în discuție, potrivit surselor HotNews

Conform informațiilor obținute de HotNews din surse politice, Eugen Tomac urmează să îi propună și pe:

Radu Burnete – vicepremier. În prezent este consilier prezidențial pentru probleme economice;

Alexandru Soare Filatov – ministrul Justiției. În prezent este consilier prezidențial pentru probleme constituționale;

Ionuț Mașala – ministrul Transporturilor. Acum este director general adjunct economic al CNAIR;

Adrian Papahagi – ministrul Culturii.

Pentru Ministerul Energiei, numele Corinei Popescu, vehiculat anterior în negocieri, pare să fi pierdut teren în fața lui Sorin Elisei, potrivit celor mai recente informații obținute de HotNews.

Portofoliile care nu sunt încă închise

Negocierile continuă pentru mai multe funcții din viitorul Executiv, inclusiv pentru ministerele de Interne, Finanțe și Sănătate.

De asemenea, nu au fost anunțate încă toate numele pentru funcțiile de vicepremier, secretar general al Guvernului și șef al Cancelariei premierului.