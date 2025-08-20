Încă două săptămâni de ploi în țara în care peste 700 de oameni au murit din cauza inundațiilor

Pakistanul se pregăteşte pentru noi ploi torenţiale în zilele următoare, iar autorităţile avertizează asupra riscului de inundaţii în oraşe, în contextul în care ţara se confruntă încă cu efectele viiturilor provocate de ploile musonice anterioare, informează miercuri DPA, preluată de Agerpres.

„Trei sisteme meteo diferite vor aduce ploi abundente în următoarele 15 zile”, a declarat miercuri Tayyab Shah, din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Managementul Dezastrelor (NDMA).

Ploile torenţiale care s-au abătut asupra provinciei nord-vestice Khyber Pakhtunkhwa au provocat deja distrugeri şi pierderi de vieţi omeneşti. Până în prezent, şapte episoade de ploi musonice au fost înregistrate în acest sezon. Al optulea este aşteptat să înceapă pe 23 august şi ar putea afecta aproape întreaga ţară, în special provincia sudică Sindh.

Centrul Naţional pentru Operaţiuni de Urgenţă al NDMA (NEOC) a avertizat asupra unor cantităţi de precipitaţii care ar putea depăşi 50-100 de milimetri în următoarele 24 de ore în anumite zone ale provinciei Sindh.

Potrivit NDMA, bilanţul deceselor cauzate de ploile torenţiale din 26 iunie a ajuns la 749, după ce alte 42 de decese au fost raportate în ultimele 24 de ore. Cele mai multe victime, 446, au fost consemnate în Khyber Pakhtunkhwa, unde echipele de salvare continuă să caute peste 150 de persoane date dispărute după ploile din weekend.

Miercuri, premierul Shehbaz Sharif a vizitat regiunea afectată şi a supravegheat operaţiunile de ajutorare.

Cu o populaţie de peste 240 de milioane de locuitori, Pakistanul este una dintre ţările cele mai vulnerabile la efectele schimbărilor climatice, potrivit ONU. În fiecare an, sute de persoane îşi pierd viaţa în dezastre provocate de schimbările climatice, iar alte mii rămân fără locuinţe şi mijloace de trai.