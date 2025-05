„Liniștiți-vă să nu vă mai pierdeți încă o dată suflarea” – mesaje telefonice de la Anamaria Gavrilă către un deputat care a demisionat / Replica liderei POT

Deputatul Dorin Popa, ales pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT), și-a anunțat marți demisia din partid. El precizează în informarea transmisă către Biroul Permanent al Camerei Deputaților că va rămâne deputat neafiliat. Contactat de HotNews, Popa a susținut că a decis să plece din partid după ce zilele trecute a fost amenințat de lidera partidului, Anamaria Gavrilă. Este al patrulea parlamentar pe care POT îl pierde de la intrarea în Parlament, în decembrie 2024. După demisia lui Popa, Gavrilă a negat că l-a amenințat și a anunțat că va depune plângere pentru că a semnat documente oficiale în numele partidului fără mandat legal.

Dorin Popa, în vârstă de 65 de ani, susține, în documentul transmis Biroului Permanent al Camerei Deputaților, că „motivul acestei decizii este de natură personală”, fără să ofere alte detalii. HotNews l-a contactat pe Popa pentru a-l întreba de ce a luat această decizie.

„Pentru că eu sunt o persoană care am luptat împotriva dictaturii și nu suport dictatura ori de unde vine, că e de partid, că e de stat, că este parlament, că este de oriunde. Eu în ’89 am luptat împotriva dictaturii. Într-un partid de oameni tineri, eu nu mai sunt tânăr și probabil de aceea mi-am dat seama că trebuie să mă retrag, că nu mai sunt bun de Partidul Oamenilor Tineri, dar nu mai pot să rămân într-un partid pe persoană fizică”, a fost răspunsul dat de acesta.

„Doamna Gavrilă mi-a trimis un mesaj…”

Întrebat ce s-a întâmplat mai exact, deputatul a susținut că a primit un mesaj pe care îl cataloghează drept „lipsit de minimă educație” din partea președintei POT, Anamaria Gavrilă.

„Doamna Gavrilă mi-a trimis un mesaj… Aș spune eu lipsit de minimă educație, pentru că eu am și o vârstă, și o experiență de viață, și implicat în ceea ce înseamnă să faci ceva pentru poporul tău. Implicat cum trebuie, nu povești la televizor, pe la Realitatea. Fapte. Eu merg pe fapte, nu pe vorbe. Am decis că nu mai are rost să rămân într-un partid care nu face altceva decât declarații politice și atât”, a spus el.

Dorin Popa susține că în urmă cu câteva zile a fost amenințat de Anamaria Gavrilă.

„Mi-a trimis un mesaj sâmbătă, în weekend, cum că să stau liniștit, dacă nu vreau să mă lovesc cu capul în zid. A sunat a amenințare, am și întrebat-o. Că o să mă lovesc cu capul de zid sau că o să mi se taie respirația. Nu am avut nicio discuție cu ea. Bănuiesc de la ce, pentru că eu nu am fost de acord cu multe lucruri în partid și am observat că e vorba de dictatură clară (…)”, a spus deputatul.

„Nu pot accepta partid pe persoană fizică și cu toate rudele și neamurile în conducerea acestui partid (…). Am și întrebat-o: doamnă, este o amenințare ce îmi spuneți? Și a zis că nu, este o constatare. Adică cum, constați matale că eu o să intru cu capul în zid și o să rămân fără respirație? Că nu înțeleg”, a mai spus deputatul.

În mesajele dintre Popa și Gavrilă, pe care HotNews le-a văzut, la un moment dat lidera POT îi transmite deputatului că „inteligent este să nu încerci să spargi zidul cu capul”. Ulterior, într-un alt mesaj, Gavrilă îi scrie lui Popa: „Liniștiți-vă să nu vă mai pierdeți încă o dată suflarea”.

HotNews i-a cerut Anamariei Gavrilă o reacție privind acuzațiile aduse, însă aceasta nu a răspuns.

Activitatea deputatului Dorin Popa

Fostul deputat POT face parte din Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia parlamentară a revoluționarilor din Decembrie 1989.

De când și-a preluat mandatul, adică 21 decembrie anul trecut, Popa a avut două luări de cuvânt în plenul Camerei Deputaților, dintre care una la depunerea jurământului, conform site-ului Camerei Deputaților.

Al patrulea parlamentar pe care POT îl pierde

Dorin Popa este al patrulea parlamentar care părăsește POT de la intrarea partidului în parlament, în decembrie 2024. Primii care au părăsit formațiunea politică au fost deputații Monica și Radu Ionescu, care au fost excluși din partid în luna februarie, fiind acuzați de „promovarea și încurajarea violenței”.

În martie, un alt deputat, Andrei-Ionuț Teslariu, și-a anunțat demisia din POT. Atunci, POT a reacționat și a spus că deputatul demisionar este „o victimă a sistemului mafiot”.

Replica președintei POT

După ce deputatul a ieșit public cu acuzațiile la adresa liderei POT, Gavrilă a transmis un comunicat de presă în care îl acuză de minciună și victimizare. „Îl invit public să prezinte acel presupus mesaj – nu o va face, pentru că acel mesaj nu există”, transmite Anamaria Gavrilă.

La rândul ei, Gavrilă acuză că Popa a comis fals în declarații, obligând un reprezentant POT din Biroul Electoral Județean Argeș să introducă pe listele de reprezentanți persoane care nu au fost aprobate de partid și că a mințit în privința calității de revoluționar pentru a încasa ilegal indemnizație.

„Partidul Oamenilor Tineri va acționa în instanță persoana care s-a dat drept reprezentant al POT și a semnat documente oficiale în numele partidului fără mandat legal. Vom depune, de asemenea, plângere penală pentru încasarea nelegală a indemnizației de revoluționar, întrucât domnul Popa nu a avut niciodată acest statut în mod legal”, mai spne Gavrilă. „Există surse credibile care susțin că Dorin Popa a participat la mineriadă și a organizat minerii contra strudenților, ceea ce este inacceptabil pentru partidul POT”.