Ce sunt dronele Shahed (Geran 2), precum cea identificată de piloți la Buzău
Piloții care au doborât vineri o dronă în județul Buzău, au identificat-o vizual ca fiind un aparat asemenea celui care a căzut în luna mai pe un bloc din Galați.
Este vorba de o dronă a cărui denumire oficială este „HESA Shahed 136”, iar „Geran-2” este numele folosit de ruși.
- „Vizual, piloții ne-au raportat că e o amenințare de tip Shahed, Geran 2”, a declarat generalul Gheorghita Vlad, șeful statului major al Apararii, într-o conferință de presă vineri, după incidentul de la Buzău.
- Toate informațiile despre doborârea dronei din Buzău pot fi urmărite aici.
Armatele moderne le numesc „muniții rătăcitoare” („loitering munitions”). Sunt undeva între o dronă și o rachetă de croazieră: zboară autonom pe distanțe mari, caută sau urmăresc o țintă și se autodistrug la impact.
Potrivit think tank-ului Global Security, modelul „Shahed 136” a fost proiectat în Iran de compania HESA (Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company), în asociație cu Shahed Aviation Industries. Drona a fost prezentată public în 2021, dar a devenit de notorietate abia după ce Rusia a început să o folosească la scară largă în războiul pe care îl poartă împotriva Ucrainei.
Spre deosebire de dronele militare clasice, precum Bayraktar TB2 sau MQ-9 Reaper, dronele „Geran-2” nu sunt proiectate să se întoarcă la bază. Ele sunt practic „bombe zburătoare” ieftine, cu rază de acțiune mare, a scris HotNews, în luna mai.
Serviciile occidentale de securitate afirmă că Iranul a vândut întâi drone Rusiei, iar apoi și-a pus la dispoziția Moscovei expertiza sa în dezvoltarea lor.
Se crede că, în prezent, Rusia produce lunar pe teritoriul său zeci de mii de drone, deși e dificil de stabilit câte sunt dintr-un model anume.
General-maiorul ucrainean Viktor Iahun, fostul adjunct al șefului Serviciului de Securitate al Ucrainei, a declarat la începutul lunii martie că Rusia este capabilă să producă între 4.000 și 5.000 de drone de atac de tip „Shahed” / „Geran” pe lună.
Specificațiile tehnice ale dronelor „Geran-2”
Caracteristicile principale ale acestui model de dronă sunt:
- lungime: aproximativ 3,5 metri;
- anvergură: circa 2,5 metri;
- motor simplu cu elice împingătoare;
- viteză relativ redusă (în jur de 180–200 km/h);
- încărcătură explozivă de aproximativ 40–50 kg, uneori mai mare în versiunile rusești recente;
- autonomie estimată între 1.000 și 2.500 km.