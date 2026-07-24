Ce sunt dronele Shahed (Geran 2), precum cea identificată de piloți la Buzău

Piloții care au doborât vineri o dronă în județul Buzău, au identificat-o vizual ca fiind un aparat asemenea celui care a căzut în luna mai pe un bloc din Galați.

Este vorba de o dronă a cărui denumire oficială este „HESA Shahed 136”, iar „Geran-2” este numele folosit de ruși.

„Vizual, piloții ne-au raportat că e o amenințare de tip Shahed, Geran 2”, a declarat generalul Gheorghita Vlad, șeful statului major al Apararii, într-o conferință de presă vineri, după incidentul de la Buzău.

Toate informațiile despre doborârea dronei din Buzău pot fi urmărite aici.

Armatele moderne le numesc „muniții rătăcitoare” („loitering munitions”). Sunt undeva între o dronă și o rachetă de croazieră: zboară autonom pe distanțe mari, caută sau urmăresc o țintă și se autodistrug la impact.

Potrivit think tank-ului Global Security, modelul „Shahed 136” a fost proiectat în Iran de compania HESA (Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company), în asociație cu Shahed Aviation Industries. Drona a fost prezentată public în 2021, dar a devenit de notorietate abia după ce Rusia a început să o folosească la scară largă în războiul pe care îl poartă împotriva Ucrainei.

Spre deosebire de dronele militare clasice, precum Bayraktar TB2 sau MQ-9 Reaper, dronele „Geran-2” nu sunt proiectate să se întoarcă la bază. Ele sunt practic „bombe zburătoare” ieftine, cu rază de acțiune mare, a scris HotNews, în luna mai.

Serviciile occidentale de securitate afirmă că Iranul a vândut întâi drone Rusiei, iar apoi și-a pus la dispoziția Moscovei expertiza sa în dezvoltarea lor.

Se crede că, în prezent, Rusia produce lunar pe teritoriul său zeci de mii de drone, deși e dificil de stabilit câte sunt dintr-un model anume.

General-maiorul ucrainean Viktor Iahun, fostul adjunct al șefului Serviciului de Securitate al Ucrainei, a declarat la începutul lunii martie că Rusia este capabilă să producă între 4.000 și 5.000 de drone de atac de tip „Shahed” / „Geran” pe lună.

Specificațiile tehnice ale dronelor „Geran-2”

Caracteristicile principale ale acestui model de dronă sunt: