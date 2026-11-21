Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a propus sâmbătă tăieri de peste 200 de miliarde de euro și o nouă taxă asupra sectorului digital, în speranța de a încheia până la sfârșitul anului negocierile privind viitorul buget al UE, transmit France Presse și Reuters.

În cadrul unei conferințe de presă, Costa a prezentat un proiect de buget revizuit pentru perioada 2028-2034, redus cu 204 miliarde de euro față de propunerea inițială a Comisiei, care se ridica la 2.000 miliarde de euro în total.

Această versiune revizuită în jos include, de asemenea, o propunere privind o nouă taxă aplicată marilor întreprinderi din sectorul digital, a confirmat Costa, care dorește, de asemenea, să analizeze posibilitatea impozitării criptoactivelor.

Franța: „E mult sub nivelul necesar”

Cea mai recentă propunere privind viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene este „extrem de dezamăgitoare”, a reacționat sâmbătă președinția franceză.

„Aceasta este cu mult sub nivelul necesar, în special în ceea ce privește Politica Agricolă Comună, mai ales pentru a garanta sprijinul financiar acordat agricultorilor”, a precizat Élysée Palace într-un comunicat.

„În forma sa actuală, această propunere a președintelui Consiliului European nu oferă o bază pentru un acord”, a adăugat președinția Emmanuel Macron.

„Frugalele” vor tăieri de sute de miliarde de euro

Aceste propuneri constituie o nouă încercare de a găsi un compromis privind viitorul buget al UE în rândul celor 27 de state membre, care până în prezent au fost foarte divizate.

Luna trecută, Irlanda, care deține președinția rotativă a Uniunii Europene, a propus reducerea sumei totale cu 140 de miliarde de euro, fără a satisface însă țările din nordul Europei, care s-au autodenumit drept frugale”.

Aceste state, în frunte cu Germania și Țările de Jos, continuă să solicite economii de sute de miliarde de euro, pentru a împiedica o creștere „masivă” a contribuției lor financiare la UE.

„Bugetul trebuie să fie sustenabil pentru cei care plătesc cea mai mare parte a acestuia”, a subliniat în octombrie cancelarul german, Friedrich Merz.

Propunerea va fi discutată la summitul de joi și vineri

Antonio Costa, care a preluat conducerea negocierilor, își va prezenta propunerea de compromis liderilor celor 27 de state membre în cadrul unui summit organizat joi și vineri la Bruxelles.

Prin propunerea unor reduceri care depășesc 200 de miliarde de euro, acesta intenționează să ofere garanții „Frugalilor”, rezistând în același timp apelului acestora de a reduce și mai drastic cheltuielile, pentru a nu slăbi capacitatea de intervenție a UE.

El afirmă că a dorit să repartizeze în mod echitabil reducerile propuse între domeniile tradiționale de acțiune, precum agricultura și coeziunea (programe apărate cu înverșunare de țările din sud și din est, care sunt principalele beneficiare), și noile priorități, precum competitivitatea întreprinderilor și cercetarea.

Taxa digitală l-ar putea înfuria iar pe Trump

Pentru a evita reduceri bugetare și mai drastice, el a propus, de asemenea, să se majoreze veniturile fiscale alocate UE, prin introducerea unei taxe asupra marilor companii din sectorul digital, care s-ar ridica la 3% din cifra lor de afaceri anuală.

Asta cu riscul de a atrage mânia lui Donald Trump, care apără cu înverșunare giganții tehnologici americani.

„Această taxă nu vizează în niciun fel vreo întreprindere sau vreun stat”, a dat asigurări totuși Costa.

Pe lângă analizarea posibilității de impozitare a criptoactivelor, președintele Consiliului European sugerează, de asemenea, finanțarea bugetului european prin licitații de frecvențe de telecomunicații.

Reacția raportorului Sigfried Mureșan: „Inacceptabilă”

Parlamentul European, care se opune cu înverșunare unei reduceri a resurselor UE, propusese încă de anul trecut impozitarea giganților din sectorul tehnologic, a tranzacțiilor cu criptomonede, precum și a jocurilor și pariurilor online, pentru a alimenta următorul buget multianual.

În cadrul unei conferințe de presă de miercuri, eurodeputatul Siegfried Mureșan (PPE, dreapta), coraportor pentru buget, a subliniat că aceste trei noi surse de venit „ar putea genera, în total, între 18 și 32 de miliarde de euro”, dintre care „25 de miliarde de euro pe an” doar din taxa digitală.

„Propunerea președintelui Costa este pur și simplu inacceptabilă”, a transmis el sâmbătă printr-un comunicat, subliniind că „Europa are nevoie de ambiție și de mijloace pentru a face față provocărilor sale tot mai mari”.

Georg Riekeles, director asociat al think tank-ului EPC din Bruxelles, pledează la rândul său pentru o a treia și ultimă pârghie de echilibrare a bugetului: autorizarea recurgerii la o datorie comună a celor 27 de state membre pentru a finanța investiții de viitor, în cazul în care ar fi necesar.

O idee susținută și de președintele francez Emmanuel Macron, dar respinsă categoric de Berlin.