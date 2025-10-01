Încă o mare companie germană anunță că va concedia mii de oameni, semn că presiunea este tot mai mare pe industria auto

Furnizorul de componente auto ZF Friedrichshafen AG concediază 7.600 de angajați, ca parte a unui program extins de reducere a costurilor. „Trebuie să trecem și peste asta”, a spus directorul general al companiei care în lume are 160.000 de angajați.

Industria auto germană va elimina aproape 100.000 de locuri de muncă până în 2030, scrie Bloomberg, iar printre companiile care au anunțat „tăieri” mari se numără Bosch, Volkswagen, Continental, Audi, Schaeffler și Porsche.

ZF va elimina 7.600 de posturi la divizia de sisteme electrificate de propulsie, motivul principal fiind cererea scăzută de componente.

Conducerea sindicală a aprobat reducerile care fac parte dintr-un plan anunțat anterior, plan ce vizează disponibilizarea a cel mult 14.000 de angajați în acest deceniu.

Alte măsuri de economisire la ZF Friedrichshafen includ amânarea majorărilor salariale și reducerea programului de lucru în Germania. Compania estimează economii de peste 500 de milioane de euro până în 2027, ca urmare a acestor măsuri.

„Trebuie să trecem și peste asta”, a spus directorul general Mathias Miedreich, într-o conferință de presă. „Este un efort comun pentru a face produsele noastre mai competitive la nivel de costuri, dar și pentru a crește veniturile.”

Anunțul arată că se întețesc presiunile asupra industriei auto germane care este afectată de cererea slabă din Europa, de tarifele vamale și de concurența tot mai puternică venită din partea Chinei.

Divizia la care se fac concedieri este cea mai mare a companiei după număr de angajați și cifră de vânzări. Divizia va opri dezvoltarea unor produse pentru mașini electrice, direcționând investițiile către tehnologii cum ar fi sistemele hibride plug-in.

Compania analizează posibilitatea de a cumpăra de la alte firme motoare electrice și invertoare, în loc să le mai producă singură pe plan intern.

