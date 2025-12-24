Încă o premieră în programul spațial al Indiei. Țintele ambițioase ale guvernului de la New Delhi

India a plasat miercuri pe orbită cel mai greu satelit indian, „un progres important”, a salutat premierul Narendra Modi, în sectorul spaţial al celei mai populate ţări din lume, relatează AFP, preluată de News.ro.

Satelitul de comunicaţii AST SpaceMobile – care cântăreşte 6,1 tone, a fostplasat pe orbită cu racheta LVM3-M6, care a transportat „cea mai grea sarcină utilă lansată de pe teritoriul indian”, a salutat Organizaţia Indiană de Cercetare Spaţială (ISRO).

Această reuşită „consolidează capacitatea de lansare grea a Indiei şi rolul nostru tot mai mare pe scena mondială a lansărilor comerciale”, a salutat premierul Narendra Modi, în contextul în care India vizează un prim zbor spaţial cu echipaj uman în 2027 şi are ambiţia să trimită un astronaut pe Lună până în 2040.

Agenţia spaţială indiană a lansat, la începutul lui noiembrie, alt satelit de comunicaţii – CMS-03, de 4,4 tone.

În acest tip de misiune, ea foloseşte o versiune modificată a rachetei cu care a trimis pe Lună un dispozitiv fără pilot în august 2023.

India şi-a dezvoltat rapid sectorul spaţial în ultimii zece ani, reuşind să performanţe la nivelul marilor puteri cu un cost mult mai mic.