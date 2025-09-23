Încă o țară NATO acuză Rusia că i-a încălcat spațiul aerian. Trei incidente doar în cursul acestui an

Guvernul norvegian a declarat marţi că avioane ruseşti au încălcat spaţiul aerian al ţării scandinave de trei ori în 2025, incidente pe care Oslo le-a calificat drept „inacceptabile”, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Rusia a încălcat spaţiul aerian norvegian de trei ori în primăvara şi vara acestui an”, a declarat premierul norvegian Jonas Gahr Store într-un comunicat.

„Nu putem stabili dacă a fost un act deliberat sau o eroare de navigaţie. Oricare ar fi cauza, rămâne inacceptabil şi am transmis acest lucru autorităţilor ruse”, a adăugat el.

Aceste trei încălcări ale spaţiului aerian au avut loc după aproape zece ani în care nu s-au înregistrat incidente de acest fel, a menţionat Oslo.

Conform detaliilor furnizate de guvern, un avion de vânătoare rusesc SU-24 a pătruns în spaţiul aerian norvegian timp de patru minute pe 25 aprilie, apoi un avion de transport L410 Turbolet timp de trei minute pe 24 iulie şi, în cele din urmă, un avion de vânătoare SU-33 timp de un minut pe 18 august.

„Incidentele din Norvegia sunt de o mai mică amploare decât cele din Estonia, Polonia şi România, atât din punct de vedere al locaţiei, cât şi al duratei”, a spus Store. „Cu toate acestea, sunt evenimente pe care le tratăm cu cea mai mare seriozitate”, a adăugat el.

În calitate de membru NATO, Norvegia se prezintă adesea ca fiind „ochii şi urechile” Alianţei Atlantice în Nordul Îndepărtat, unde ţara are o frontieră maritimă comună şi 198 de kilometri de frontieră terestră cu Rusia.

Anunțul făcut de către Oslo survine în condițiile în care, doar în luna septembrie, Rusia a încălcat spațiul aerian al trei țări NATO. În 13 septembrie, în zona localității Chilia Veche din Deltă, o dronă rusească a navigat timp de 50 de minute în spațiul aerian al României, părăsind apoi țara, sub monitorizarea avioanelor militare ale NATO.

În Polonia, autoritățile au reclamat că spațiul aerian național a fost încălcat de cel puțin 19 drone rusești în noaptea de 9 spre 10 septembrie. Pentru doborârea lor au fost mobilizate atât forțele aeriene ale țării, cât și cele ale NATO. Trei avioane rusești au pătruns, pe 19 septembrie, în spațiul aerian estonian, unde au survolat timp de 12 minute, înainte ca avioane NATO să fie trimise pentru a le intercepta.