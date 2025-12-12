Încă trei zile de proteste pentru independența justiției, anunțate în Piața Victoriei. „Curajul magistraților care au ieșit să vorbească trebuie susținut din stradă”

Vineri, sâmbătă și duminică sunt anunțate trei manifestații diferite, care vor avea loc în Piața Victoriei din București, față de starea sistemului judiciar. Astfel de proteste au avut deja loc miercuri, a doua zi după publicarea documentarului „Justiție capturată” realizat de Recorder, precum și joi.

Trei noi proteste pentru independența justiției vor avea loc vineri, sâmbătă și duminică, fiecare începând de la ora 18:30, au anunțat organizatorii pe Facebook.

Organizatorii evenimentelor sunt Corupția Ucide, Protest pentru o justiție independentă și Inițiativa România, organizații civice care au găzduit și mitingurile de zilele trecute din fața CSM și Pieței Victoriei.

„Curajul magistraților care au decis să iasă în față și să vorbească despre neregularitățile din sistemul judecătoresc și despre corupția la scară largă trebuie susținut din stradă. Nu putem rămâne acasă, și este de datoria noastră să punem presiunea necesară pentru a salva justiția din România”, scriu organizatorii pe paginile de Facebook ale evenimentelor.

Aceștia cer, printre altele, revocarea președintei ÎCCJ Liei Savonea, demiterea conducerii DNA, demiterea ministrului Cătălin Predoiu.

Primul protest, în fața CSM

Documentarul Recorder au publicat documentarul „Justiție Capturată” marți seară, la ora 21.00. Miercuri, sute de oameni au protestat în fața Consiliului Superior al Magistraturii din Capitală.

Organizatorii au cerut, printre altele, „schimbarea legislației pentru a preveni numeroase abuzuri, cum ar fi eliminarea prescripției pentru faptele de corupție sau eliminarea posibilității ca magistrații să aleagă procurorii care îi anchetează”.

Joi seară a fost a doua zi de protest. Peste 1.000 de oameni s-au adunat în Piața Victoriei, unde și-au exprimat nemulțumirea inclusiv față de momentul din conferința de presă a Curții de Apel, când o judecătoare a fost sunată de Lia Savonea, actuala președintă a Curții Supreme.

Tot joi, în Piața Victoriei, au fost citite numele magistraților care s-au solidarizat cu colegii lor din documentarul Recorder, adică cei peste 200 care au semnat o scrisoare de susținere pentru Laurenți Beșu și Raluca Moroșanu.

„Justiție, nu mafie!”, „Fără prescripție pentru corupție”, „Noi vrem dreptate, nu imunitate” și „Hoții prinși, nu prescriși”, au scandat cei ieșiți în stradă. Proteste au fost și la Cluj-Napoca.

Citește și Unde a plecat imediat judecătoarea Raluca Moroșanu după ce a provocat momentul de șoc public / De ce a apărut în robă

„Justiție capturată”

Recorder a publicat marți seară o investigație despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”.

În documentarul Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat.

Investigația Recorder a evidențiat dosare concrete în care inculpați conectați politic sau foarte puternici pe planul afacerilor, precum Marian Vanghelie, Cristian Burci sau Puiu Popoviciu, au beneficiat de procese întinse până la prescriere.

Prelungirea proceselor s-a realizat prin schimbarea completurilor de judecată de către conducerea instanțelor, inclusiv schimbarea în momentul în care urma să se pronunțe sentința.