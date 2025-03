Încă un candidat independent vrea să intre în cursa pentru Cotroceni. Paul Ispas este sigur că BEC îi va respinge candidatura

Biroul Electoral Central a anunțat vineri că un nou candidat independent și-a despus dosarul pentru a intra în cursa pentru cea mai înaltă funcție în stat.

Paul Ispas de numește noul aspirant la fotoliul de la Cotroceni, potrivit unui comunicat transmis de BEC.

Biroul Electoral Central urmează să analizeze și să se pronunțe cu privire la îndeplinirea condițiilor de legalitate pentru înregistrarea candidaturii.

Decizia BEC privind înregistrarea sau respingerea candidaturii va fi adusă la cunoștința în maximum 48 de ore, potrivit legii.

Cine este Paul Ispas

Paul Ispas este originar din Brașov, locuișete în Capitală și este absolvent al Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din București, potrivit site-ului său. Are un master în Comunicare Politică și Marketing Electoral la Școala Națională de Studii Politice și Administrative. „Dar mai importante decât diplomele consider studiul individual. Sunt pasionat de istorie, autorii mei preferați fiind Neagu Djuvara și Lucian Boia, dintre români, și apreciez realismul lui Yuval Noah Harari. Mă informez din surse variate și credibile pe subiecte de importanță națională, geostrategică și tehnologie”, scrie Ispas.

Acesta susține că are peste zece ani de experiență în companii mari de IT: Hewlett-Packard, Oracle și UiPath.



„Acolo am învățat ce înseamnă negocierea, managementul de proiect, munca peste program, succesul și eșecul. Am înțeles de timpuriu cum arată tehnologiile viitorului, care sunt oportunitățile și amenințările. Am avut oportunitatea să îmi reprezint angajatorii în fața clienților din industrii și țări diverse în nenumărate rânduri”, conform prezentării sale.

„România pe primul loc și cetățenii în prim plan” este motto-ul lui Paul Ispas.

„România are nevoie de o viziune care să unească, să inspire și să ofere fiecărui cetățean o șansă reală la un viitor mai bun. Ca președinte, voi fi alături de voi la fiecare pas, luptând pentru o țară mai sigură, mai prosperă și mai unită”, susține Paul Ispas.

Paul Ispas a început să strângă semnături din luna februarie

Pe 6 februarie anunța pe site-ul său că are nevoie să strângă cele 200.000 de semnături pentru a-și depune dosarul de candidatură.

„Demersul meu a trecut de prima etapă. Astăzi am depus dosarul de candidatură la BEC. Aștept respingerea formală pentru că nu am avut numărul de susținători necesar”, a scris vineri Ispas pe contul său de Facebook.

Tânărul susține că dorește o modificare a legislației privind strângerea de semnături în vederea susținerii unui candidat în cursa electorală.

„Pasul următor ține de crearea unei propuneri legislative coerente pe care să o adresez parlamentarilor din circumscripția mea care să îndrepte această procedură problematică din procesul electoral:

cetățenii nu pot contesta prezența lor pe vreo listă pentru care știu că nu au semnat.

semnăturile nu sunt verificate olograf de BEC. Ei nu au competențe în acest sens.

seriile și numerele de pe buletin nu sunt verificate cu nicio bază de date.

nu sunt verificate eventualele semnături duplicate”.

„Am mari semne de întrebare legate de corectitudinea acelor semnături”

Potrivit calculelor făcute de Ispas, 200.000 de semnături autentice înseamna 19 luni de muncă pentru o singură persoană dacă ar sta să facă acest lucru 8 ore pe zi.

El se îndoiește că posibilii pretendenți la fotoliul de la Cotroceni ar putea să strângă numărul necesar cu doar câteva zile înainte de termenul limită.

„Când se anunță candidați care nu au strâns nicio semnătură până acum și mai sunt mai puțin de 4 zile până la încheierea acestui proces, am mari semne de întrebare legate de corectitudinea acelor semnături. Știu cât de greu mi-a fost mie să strâng câteva sute de semnături în 50 de zile. Problema cea mai gravă, însă, este că noi, cetățenii, nu avem niciun mecanism de control asupra autenticității semnăturilor. Vrei să verifici dacă apari pe vreo listă fără să fi semnat? Nu ai cum”, apreciază Ispas.

Tânărul consideră că acest proces „absurd și fraudabil” trebuie transparentizat.

George Simion a anunțat că a strâns peste 600.000 de semnături

După ce BEC a respins candidatura lui Călin Georgescu iar CCR a menționut decizia Biroului Electoral Central, liderul AUR, George Simion, și președinta POT, Anamaria Gavrilă, au anunțat că vor intra în cursa pentru Cotroceni.

Simion a anunțat că își va depune vineri candidatura și a susținut că strâns peste 600.000 de semnături.

Gavrila ar urma să își depună candidatura sâmbătă.