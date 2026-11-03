Încă unul dintre copiii lui Brad Pitt a renunțat la numele său de familie

Vivienne, fiica în vârstă de 18 ani a lui Brad Pitt și a Angelinei Jolie, a renunțat oficial la numele de familie al tatălui său în urma unei audieri de luni privind schimbarea de nume, relatează revista People.

Aceasta poartă acum numele „Vivienne Marcheline Jolie”, în loc de „Vivienne Marcheline Jolie-Pitt”, potrivit documentelor judiciare. Un judecător din California a aprobat schimbarea în cadrul audierii de luni.

Pitt, în vârstă de 62 de ani, și Jolie, 51 de ani, au împreună șase copii: Maddox, în vârstă de 25 de ani, Pax, 22 de ani, Zahara, 21 de ani, Shiloh, 20 de ani, și gemenii Vivienne și Knox, în vârstă de 18 ani. Cei doi actori din „Mr. and Mrs. Smith” s-au despărțit în 2016, după 12 ani de relație și doi ani de căsnicie.

Divorțul a fost formalizat în 2019, însă cei doi au ajuns la un acord de partaj abia în decembrie 2024, după ani în care și-au adus acuzații reciproce în instanțe. Una dintre cele mai grave acuzații a fost formulată de Jolie, care a afirmat că actorul a fost abuziv verbal și fizic față de ea și copii în timpul unei curse aeriene din septembrie 2016.

Vivienne Jolie s-a distanțat de numele tatălui ei încă din 2024

În mai 2024, aceasta a fost trecută cu numele „Vivienne Jolie” în distribuția din programul Playbill al spectacolului de pe Broadway „The Outsiders”, la a cărui producție a contribuit alături de mama sa.

În septembrie, și Zahara, fiica de 21 de ani a lui Pitt și Jolie, a renunțat oficial la numele de familie al tatălui ei. În urma audierii din 28 septembrie privind cererea de schimbare a numelui, Zahara poartă acum numele „Zahara Marley Jolie”, în loc de „Zahara Marley Jolie-Pitt”.

Zahara a solicitat eliminarea numelui „Pitt” din numele său de familie pe 9 iunie, printr-o cerere care purta data de 28 aprilie. Cu câteva zile înainte, și Maddox depusese o cerere pentru eliminarea numelui de familie al tatălui său. În iulie, ambii frați și-au confirmat intenția prin publicarea unor anunțuri legale în Los Angeles Daily Journal, în conformitate cu legislația din California.

Pe 14 septembrie, schimbarea numelui lui Maddox din „Maddox Chivan Jolie-Pitt” în „Maddox Chivan Jolie” a devenit oficială, potrivit documentelor publice ale instanței.

Vivienne, Maddox și Zahara au urmat demersul legal inițiat de Shiloh, care a depus o cerere pentru a renunța la numele Pitt chiar în ziua în care a împlinit 18 ani în 2024.

Vivienne și Angelina Jolie la gala din 2024 a Premiilor Tony, FOTO: Evan Agostini / AP / Profimedia

Apropiații lui Brad Pitt susțin că Jolie i-a îndepărtat de tatăl lor

O sursă apropiată de Pitt a declarat pentru revista People în iulie 2024 că actorul și producătorul filmului „F1” nu mai avea „aproape nicio legătură” cu copiii săi adulți, însă la acel moment încă avea dreptul la vizite cu copiii săi mai mici.

În septembrie, o sursă a confirmat pentru People că „în prezent, comunicarea dintre Pitt și copiii săi este foarte redusă”, descriind situația drept „o tragedie”.

„Acesta este rezultatul unei campanii prelungite de înstrăinare a copiilor de părintele lor”, a declarat sursa respectivă. „Este o realitate incredibil de tristă, dar nu este surprinzătoare după ani în care unul dintre părinți i-a folosit pe copii ca arme împotriva celuilalt, fără să țină cont de consecințe”.

În ceea ce o privește pe Angelina Jolie, ea a afirmat într-un interviu acordat în 2021 că „am șase ființe umane foarte diferite în casa mea. Sunt atât de încântată de toate etapele diferite și de sentimentele și curiozitățile prin care trec”.

„Se presupune că trebuie să îi ajutăm să descopere cine sunt. Și nu poți să descoperi cine sunt dacă nu evoluezi alături de ei, cu entuziasm”, a mai afirmat actrița premiată cu Oscar pentru filmul „Girl, Interrupted” din 1999.