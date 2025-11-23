„Încă vă îndoiți de Europa?”. Cum a ajuns UE să câștige teren într-un domeniu în care SUA „au un deceniu în față”

Ceremonia de deschidere a conferinței Slush 2025 de la Helsinki Foto: Profimedia

Pentru mulți ani, fondatorii europeni ai start-up-urilor se mutau în Sillicon Valley pentru că erau convinși că doar așa pot atinge pentru a atinge succesul, scrie publicația Tech Crunch. Lucrurile se schimbă, însă.

Slush, un eveniment care a avut loc în Helsinki, a adunat la un loc cei mai importanți fondatori de start-up și investitori din Europa pentru două zile.

Iar mesajul transmis a fost clar la intrare, afișat pe un banner, scrie publicația Tech Crunch: „Încă vă îndoiți de Europa? Mergeți la HEL” (joc de cuvinte în limba engleză, de la go to hell – duceți-vă naibii, la indicativul aeroportului din Helsinki, unde a avut loc evenimentul).

Schimbarea vine după ce companiile din Silicon Valley au susținut, atâția ani la rând, că pentru un accent pus pe inovare, start-up-urile și investitorii trebuie să se retragă la San Francisco.

Însă, observă publicația, acum, cei prezenți la evenimentul din Helsinki spun că obstacolele care au tras Europa înapoi de la atingerea adevăratului său potențial s-au rezolvat.

Americanii sunt și ei acum mai interesați de piața europeană

Investitorii au spus că ideea că investitorii americani nu sunt interesați de piața europeană este depășită. Unul dintre ei a afirmat clar că există mai mult capital american pe piața europeană decât în urmă cu cinci ani.

Și, deși tentația de a se îndrepta către Statele Unite persistă, companii europene obțin succesul rezistând presiunii investitorilor americani de a se muta în Silicon Valley, scrie sursa citată.

Publicația a dat și exemple exacte.

Fondatorul platformei de vibe-coding Lovable, Anton Osika, a spus că creșterea rapidă a companiei, care a obținut venituri de 200.000.000 de dolari într-un singur an de la lansare, se datorează faptului că startup-ul a rămas în Europa.

Taavet Hinrikus, care a investit în compania Skype, fondată în Estonia, a apreciat că piața europeană rămâne cu un deceniu în spatele Statelor Unite, însă startup-urile au intrat în mainstream-ul mediului de afaceri într-o manieră mult mai clară.

Poveștile de succes din Europa care au convins alte companii

Un alt investitor a spus că ponderea startup-urilor este în creștere în PIB-ul țărilor europene, iar tendința se va menține.

Numărul poveștilor europene de succes, precum Spotify sau Klarna, au amplificat profilul vechiului continent, dând încredere fondatorilor de companii să nu iasă prematuri de pe piața europeană pentru a merge în Sillicon Valley.

În plus, au adus angajaților abilități și securitate financiară pentru a-și urma propriile idei.

Cum ajută UE

Instituțiile de reglementare au început, în ultima vreme, să ușureze eforturile startup-urilor, mai scrie Tech Crunch,

UE se îndreaptă către schimbări de reglementare care ar permite să startup-urilor, de anul viitor, să se înregistreze concomitent în toate țările membre. Asemenea decizii au și ele provocările lor, însă reprezintă un pas înainte.

Rămân și obstacole, bineînțeles. Companiile europene sunt mai puțin înclinate decât cele americane să experimenteze și să implementeze tehnologia creată de startup-uri.

„Însă tonul general de la conferința Slush era optimist. Europa pare pregătită să se afirme pe cont propriu, chiar dacă i-a luat mai mult timp”, mai scrie publicația.