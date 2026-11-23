Două femei şi trei tineri au fost reţinuţi şi plasaţi sub control judiciar în urma unui scandal izbucnit în weekend între mai mulţi membri ai unor familii pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei, informează Agerpres.

„Duminică, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 4 Poliţie au reţinut cinci persoane, cu vârste cuprinse între 17 şi 37 de ani, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de încăierare şi tulburarea ordinii şi liniştii publice”, informează Biroul de presă al DGPMB.

Sâmbătă, în jurul orei 20:30, poliţişti din cadrul Secţiei 4 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o adresă din Sectorul 1, mai multe persoane se agresează fizic.

Poliţiştii care s-au deplasat cu operativitate la faţa locului au depistat persoanele implicate în eveniment, acestea fiind conduse la sediul subunităţii, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi a luării măsurilor legale care se impun.

În urma cercetărilor şi investigaţiilor efectuate, s-a stabilit că incidentul ar fi pornit de la un conflict anterior, între un bărbat, în vârstă de 37 de ani, şi un minor, în vârstă de 17 ani.

„Ulterior, mai mulţi membri ai familiei minorului s-ar fi deplasat la domiciliul bărbatului de 37 de ani, pentru a-i solicita explicaţii, context în care discuţiile ar fi degenerat într-o încăierare între două grupuri, persoanele lovindu-se fizic reciproc. Totodată, prin comportamentul acestora, ar fi fost provocată o stare de indignare şi temere în rândul persoanelor din zonă, fiind tulburată ordinea şi liniştea publică”, arată sursa citată.

De asemenea, bărbatul de 37 de ani a fost transportat de către un echipaj al ambulanţei la o unitate medicală, pentru investigaţii suplimentare.

În baza probatoriului administrat în cauză, faţă de cinci persoane (două femei, în vârstă de 34, respectiv 37 de ani, şi trei tineri, cu vârste cuprinse între 17 şi 20 de ani) a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore.

Ulterior, faţă de aceştia s-a luat măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 4 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de încăierare şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.