Încasările Rusiei din petrol și gaze s-au prăbușit la cel mai redus nivel din pandemie și până acum / Câți bani a încasat în noiembrie

Rusia pompează petrol la export pe tot mai puțini bani, Foto: DreamsTime / Dmitrii Melnikov

Veniturile din exporturile de petrol și produse petroliere ale Rusiei au atins în noiembrie „cel mai scăzut nivel” de după începutul invaziei în Ucraina și chiar după criza pandemiei de Covid-19, a spus Agenția Internațională pentru Energie în ultimul său raport lunar, potrivit France Presse.

Exporturile de țiței și produse petroliere din Rusia au scăzut cu 420.000 de barili pe zi, ajungând la 6,9 milioane de barili pe zi în noiembrie, „cel mai scăzut nivel de la începutul războiului” și „de la pandemia Covid”, subliniază AIE în raportul său publicat joi.

De fapt, „reducerea volumelor exportate, combinată cu prețuri mai mici, a dus la scăderea veniturilor la 11 miliarde de dolari, cu 3,6 miliarde mai puțin față de anul precedent și cu 11,4 miliarde sub media din prima jumătate a anului 2022, după invadarea Ucrainei”, precizează Agenția pentru Energie a OCDE.

Sectorul energetic, motorul economic al Rusiei, este sub presiunea sancțiunilor occidentale menite să afecteze finanțarea războiului dus de Moscova în Ucraina.

De asemenea acest sector esențial pentru ruși, a fost, începând din vară, ținta unei campanii de atacuri care i-au vizat rafinăriile și infrastructura din domeniul gazelor și petrolului.

Mai exact, exporturile de țiței rusesc au scăzut în noiembrie cu 290.000 de barili pe zi față de luna precedentă, în timp ce exporturile de produse petroliere au scăzut cu 130.000 de barili pe zi.

În special, subliniază AIE, exporturile maritime rusești prin Marea Neagră au scăzut cu 42%, ajungând la 910.000 de barili pe zi, „penalizate de recentele atacuri ucrainene asupra navelor și infrastructurii „flotei fantomă”, utilizate pentru a eluda sancțiunile internaționale.

Potrivit AIE, Turcia și India par a fi „cele două destinații principale afectate de această scădere”.

Drone navale ucrainene au lovit miercuri un petrolier ce face parte din ‘flota fantomă’ a Rusiei, întrucât vasul naviga în zona economică exclusivă a Ucrainei din Marea Neagră, în drumul său către portul Novorossiisk.

Iar joi, după ce a desfășurat un atac aerian masiv asupra mai multor regiuni rusești, Kievul a anunțat că dronele sale au reușit o lovitură fără precedent asupra unei platforme petroliere a Lukoil în Marea Caspică, la peste 1.200 de km de Ucraina.

Foto: DreamsTime.com

