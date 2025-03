„Încearcă asta cu un pui de crocodil”: O influenceriță americană a fugit din Australia după ce a stârnit un val de furie în țară

O influenceriță americană care a stârnit furia australienilor după ce a smuls un pui de wombat de la mama sa a părăsit țara de la antipozi după ce gestul ei a fost denunțat la cele mai înalte niveluri ale guvernului australian, relatează Metro.

Ministrul australian al Afacerilor Interne, Tony Burke, a declarat vineri, după plecarea influenceriței Sam Jones, că „nu a existat niciodată o zi mai bună pentru a fi wombat în Australia”.

Burke sugerase anterior că viza lui Jones era în curs de revizuire în urma incidentului și că este posibil să nu i se mai permită să revină vreodată în Australia.

Jones, care se descrie drept o „entuziastă a activităților în aer liber și vânătoare”, a fost filmată în timp ce lua un pui de wombat de pe marginea drumului în timpul unei călătorii în Australia, fugind apoi spre mașina sa în timp ce mama puiului, vizibil agitată, alerga după ea.

Incidentul a fost surprins într-o postare între timp ștearsă, pe care Jones o distribuise celor peste 92.000 de urmăritori ai săi.

SCUMBAG OF THE DAY 🤬



Sam Jones is a US hunting influencer who has gone viral for posting a tiktok of her taking a baby wombat away from its mother in the middle of the night as a joke…for a bit of fun.



Please Sign The Petition at https://t.co/TJGIq2orzj via @UKChange. pic.twitter.com/aZNVd5gt5Q